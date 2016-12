Ja, me treng folkehøgskulen!

- Elevane lærar seg, saman med andre, å verta gode menneske til nytte for både seg sjølv om andre.

Svar på innlegget til Torbjørn Ljones:

Først og fremst vil eg seia at eg er glad for at du bryr deg om folkehøgskulen! Og det faktum at du ynskjer fleire skular velkomen tydar godt. Eigentleg ville eg berre oversjå heile innlegget, men det er for mange uttalelsar som må korrigerast. Men eg er svært usikker på korleis eg skal tolka lesarinnlegget ditt.

Kor vil du? Kva er agendaen? Du svarar i allefall ikkje eintydig på ditt eige spørsmål i overskrifta. Tankane går umiddelbart tilbake til Unge Høgre sine utspel i samband med statsbudsjettet for eit par år sidan, men det virkar ikkje å vera statsbudsjettet og overføringar du har i tankane? Eller?

Her der det sausa saman mykje tankar, oppspinn, ironi, slengbemerkningar, feil og fakta om kvarandre i eit og same innlegg. Ikkje har det ein særskilt retning heller som gjer det lett for lesaren å skjøna kva du eigentleg meiner. Å dra tragiske ulukker, som folkehøgskuleelevar har vore utsett for, t.d. bilulukka i Kenya og jordskjelvet i Nepal inn i argumentasjonen din, er direkte ufint. Ulukker kan skje overalt, men tryggleik for elevane er viktigast av alt. Uansett kor dei er.

Finn vi det eigentlege budskapet ditt skjult i siste avsnitt der du skriv at «Det er våre skattepengar som vert brukte, og i tronge tider må dei syna at pengane går til gode og rette tiltak» ( . ) Eit døme er Friluftsliv - idrett på Voss folkehøgskule». Er det fordi dei «berre» reiser til Spania/Lanzarote .? Eller er det noko anna som gjer denne linja mykje betre enn andre som reiser lengre?

Det minste vi kan forlanga er at du er presis i budskapet ditt. Er du det kan vi argumentera, men her veit eg ikkje heilt kva eg skal angripa, særleg når du midt inne i innlegget ditt skriv at «folkehøgskulen må framleis vera ein alternativ skule med vekt på opplevingar, ungdommeleg samver og kreative fag». Og i avslutninga; «Folkehøgskulane må vera i tida, gjerne før si tid». Likevel tenkjer du at den folkehøgskulen som Tarjei Vesaas møtte på starten av 1900-talet er idealet. Det kan vel ikkje kallast å vera før si tid!

Eg har ei kjensle av at du aller helst vil reisemåla til livs, og det er heilt legitimt. Alle skular, eller andre institusjonar, som har reising som ein del av opplegget sitt må vera vakne for kva det vil seia i fht klimaspørsmålet, kortreiste opplevingar, pengebruk, etc.

Eg er sikker på at Lillehammer vidaregåande skule også er bevisst dette når dei legg opp til at elevane skal oppleva verda utanfor Gudbrandsdalen, som t.d. reiselivslinja di.

Eg kan lova deg at vi drøftar dette internt på kvar skule før ei reise vert planlagt, vurderingar i fht økonomi, det miljømessige fotavtrykket, reisa sitt mål og innhald. Ein skal ikkje undervurdera den lærdomen ein kan få ved å venda seg utover landegrensene, korkje kulturellt, i fht læring og aksept og forståing for andre tradisjonar. Og det er også slik at litt av aktivitetane og lærdomen kan ein kanskje ikkje få i Norge, men samtidig veit vi godt at den reiseverksemda som foregår no kan vera i meste laget. Det tar vi innover oss, og eg kan beroliga deg med at det foregår diskusjonar rundt dette, bl.a. i regi av prosjektet Folkehøgskule og berekraft.

Vi er ein av skulane som har ei Cosplay-linje, som du sleivete omtalar som ei av fleire merkelege hobbylinjer.

Om du set deg det minste inn i kva dette er vil du fort oppdaga at dette er ein del av eit stort verdsomspennande japansk fenomen og kulturuttrykk. Kva er då betre enn å ta elevane med til Japan for å møta denne kulturen ansikt til ansikt, for å sjå kor det heile starta? Og for å læra meir! Det er eit viktig poeng i alle skulereiser.

Dessutan er ikkje Cosplay ein gøyal utkledningsaktivitet, men faget tar vare på søm, teikning og forming generelt som eit viktig handverksfag. Det du ikkje får fram er at elevane i 95 % av tida driv med opplæring i søm og formingsteknikkar - med stor motivasjon for faget!

Vi er bevisst våre reisemål. Dei blir ikkje lagt i ein hatt og tilfeldig utvalgt, men skal vera relevant for det fordjupningsfaget elevane har kome til skulen for, og ha ein meirverdi utover reisa i seg sjølv.

Til slutt; i Hardanger finn du berre ein folkehøgskule, ikkje to slik du skriv. Den ligg på Lofthus og har drive uavbrote sidan 1912. Og der er dei, sitat; « i ein ( . ) danningsprosess heile skuleåret. Dei lærer seg, saman med andre, å verta gode menneske til nytte for både seg sjølv og andre». Og på det området har vi ikkje flytta oss ein cm frå den skulen Tarjei Vesaas møtte på Voss.