Ja til dyrepoliti

Vi har sett så mange grove døme på at menneske er stygge mot dyr.

Seinast fredag 20. januar såg vi eit tilfelle der katten Ponduline vart kasta ut av ein bil i 80 km/t.

Dette er ei grufull handling, men dessverre er det slik at i desse sakene vert svært få tekne.

Alvorleg kriminalitet mot dyr burde føra til straffesak og domfelling, men slik er det altså ikkje.

Kravet om eit dyrepoliti handlar ikkje berre om eit tilsynskrav.

Det handlar og om at folk reagerer at på alvorleg dyremishandling ikkje vert etter­forska av politi og ikkje vert domfelt.

Det er ikkje få gonger eg har fått høyra om heilt grusome handlingar mot dyr. Altfor sjeldan høyrer eg at nokon vert teken og dømt for desse handlingane.

Dyremishandling kan verta straffa med opptil tre års fengsel. Likevel vert kriminalitet mot dyr ofte nedprioritert av politi og påtalemakt.

I denne saka prioriterer politiet heldigvis å etterforska saka, men kva med alle dei andre tilfella som ikkje vert etterforska?

Er ikkje dei dyra like viktige? Det synest eg, og med eit dyrepoliti vil ein sørgja for at alle slike saker vert etterforska. Dette er utruleg viktig. For med eit dyrepoliti vil ein ikkje berre forhindra grove skadar mot dyr.

Forsking seier at vald mot dyr ofte heng saman med vald mot menneske. Auka fokus på kriminalitet retta mot dyr kan difor føra til at vald i nære relasjonar eller mot barn vert oppdaga eller førebygd.

Forsøksordninga med eige dyrepoliti er tidlegare etablert i Sør-Trøndelag og no sist i Sørvest Politidistrikt (Rogaland og delar av Sunnhordland).

Eg synest at det burde vera ei sjølvfylgje at Bergen som Noregs­ nest største by, også har eit dyrepoliti. Eg synest det er forferdeleg trist at det berre var Frp og MDG som røysta for eit dyrepoliti i Hordaland på fylkestinget.

Frp gjev seg ikkje utan kamp og vi skal jobba så hardt vi kan for å få på plass eit dyrepoliti i Hordaland så raskt som mogleg!