«Katastrofe-kapitalisme» og samfunnsansvar

- Korleis står det til med Julian Stocker si verkelegheitsoppfatning?

I Noreg er el-kraft-produksjonen i hovudsak eigd av storsamfunnet. Det som ser ut til å vera tryggaste og den mest realistiske løysinga i flaumsaka på Voss, er eit tilbod frå BKK og Voss Energi, som også inneheld bygging av kraftverk.

Ifylgje Wikipedia er BKK det 6. største kraftselskapet i landet. Det hadde i 2014 ein omsetnad på 3,7 milliardar, hadde 1100 tilsette og delte ut 400 millionar til eigarane. Eigarane er Statkraft og Bergen kommune saman med 17 andre kommunar.

Voss har ein liten del i BKK, men er eineeigar av Voss Energi. Frå Voss Energi tek kommunen årleg ut det som er forsvarleg av overskotet til den kommunale drifta og velferda for innbyggjarane. Og først og fremst: Begge selskapa leverer rein elektrisk kraft til alle verksemder og husstandar til ei kvar tid, i til dels krevjande terreng og ver-tilhøve.

Om denne saka skriv Julian Stocker i Hordaland 18. februar under overskrifta «Katastrofe-kapitalisme på Voss?», mellom anna dette i si omfattande mistenkeleggjering av BKK og Voss Energi: «Saka følgjer kjende mønster for korleis økonomiske aktørar utnyttar eit samfunn i krise. Å slå til med overveldande kraft er ein militær strategi der ein med spektakulær maktdemonstrasjon prøver å ta kontroll over verkelegheitsoppfatninga, og slik øydeleggja all vilje til motstand.»

Det var uventa at aktørar som får driva privat næringsverksemd også i og ved Raundalselva, på andre sine innmarker og utmarker, kan få seg til å skriva slikt. Korleis står det til med Julian Stocker si verkelegheitsoppfatning?

Kva gale har så BKK og VE gjort i denne saka?

Dei har tilbode ei løysing som tek høgde for tilrådingar om å nytta føre-var-prinsippet, og ei venta klimaendring som krev 40% klimapåslag. Dei fekk også litt meir tid enn dei andre til å leggja fram sitt alternativ på folke- møtet i januar. Men kva så?

Når politikarane på Voss samrøystes har valt å senda flaumsaka over til NVE utan nærare vedtak, treng det kanskje ikkje seinka saka. NVE måtte hatt saka til handsaming likevel. Med dette forliket har politikarane synt samfunnsansvar, noko ein ikkje kan seia om alle pressgruppene.