Katastrofe-kapitalisme på Voss?

Etter flaumen i 2014, kjende ein kvar politikar trong for handling. Folkeviljen kravde ein reaksjon, ei klar og tydeleg handling. Å ikkje gjera noko ville fort framstå som manglande evne til å førebu Voss på framtida. Det var eit press på å visa at ein var handlekraftig, noko som leia oss ned ein velkjend og farleg sti.

Me vart vitne til nokre vanlege mønster i politisk handtering av kriser. Kommunepolitikarane­ ynskte å ta ei avgjersle som maksimerer­ flaumdempinga og som minimerer kostnadene. Ein ville tena både dei humanitære og dei økonomiske sidene i denne saka, og hadde såleis ei komplisert sak på bordet. I denne konteksten kom ein tredje aktør, som me kan kalle energilobbyen, stormande inn på banen.

Når ei krise inntreff, vil det i kjølvatnet av frykta og forvirringa som oppstår, kunna oppstå store økonomiske om­veltingar. «Only a crisis - actual or perceived - produces real change. When that crisis occurs, the action­ that are taken depend on the ideas that are lying around.» Desse orda vart formulert av økonomen Milton Friedman. Freidman er ein omdiskutert økonom som nok ikkje passer godt inn i den norske samfunnsmodellen. Sitatet er kan difor lesast som ei åtvaring mot økonomiske krefter som er i sving i vakuumet etter ei krise.

Poenget mitt er at me må vera på vakt i flaumsaka som plutseleg­ skulle handla mest om utbygging av kraftverk som finansiering flaumsikring. Saka følgjer kjende mønster for korleis økonomiske aktørar utnyttar eit samfunn i krise. Å slå til med overveldande kraft er ein militær strategi der ein med spektakulær maktdemonstrasjon prøver å ta kontroll over verkelegheitsoppfatninga, og slik øydeleggja all vilje til motstand.

I det økonomiske feltet vil denne strategien involvera ferdige planar og rapportar, ekspressfart i sakshandsaminga og stort trykk inn mot dei folkevalde. Noko som fort kan setja naturvern-hippiane på sidelinja. Dette hender over alt i verda. Har me sett det same her?

I forlenginga av dette vert debatten om kva som er rett og gale, vanlegvis fanga innanfor nokre særs tronge rammer for kva som er akseptable meiningar. Debatten her på Voss vart sentrert om tre alternativ med flaumtunnelar og kraftverk, og debattantane vart lydige og passive i høve til kva som var det akseptable spekteret av meiningar.

Me debatterte livleg og hadde ei kjensle av at me dreiv med fri meiningsutveksling, trass i at heile debatten var snevra inn til spørsmålet om ein skulle byggja eit kraftverk for å finansiera ein flaumtunnel. Dei store partia i kommunestyret var på veg til å einast, og følgde lyset som Voss Energi heldt opp i enden av tunnelen.

Men så inviterte Voss Høgre til ope møte med overskrifta «Raundalselvi - Flaum eller straum - er dette dei einaste løysingane?». Og litt etter kom det eit framlegg som synte at også Ap og Sp byrja å tenkja litt opnare. Debattrommet ser ut til å verta opna på nytt, noko som stilna mine mørke framtids­spådomar: dersom offentligheita og dei folkevalde vert kvelte av den slagkraftige energilobbyen.

Dersom rommet for kva som er akseptabelt å meina vert snevra inn til ja eller nei til kraftverk. Då har me rydda vegen for Voss sin versjon av katastrofe-kapitalismen.