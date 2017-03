Kjære Voss. Kan me få behalda heradsvåpenet?

Me gravensarar har vore greie og romslege. Kunne Voss vera brydd med å gjera oss ei beine igjen?

Det går greitt med namnet på den nye kommunen, som gjerne­ kunne vore herad. Voss skal barnet heita, kort og godt. Er ikkje me gravensarar greie og romslege, kanskje? Kranglar oss ikkje til å få vårt namn innbakt i det nye.

Kunne Voss vera brydd med å gjera oss ei beine igjen? Eg tenkjer på heradsvåpenet. Kan ikkje det fine felemotivet vårt verta merket for det nye heradet, kort og greitt og utan dikkedarar? Det har då i lange tider vore dugande­ spelemenn frå Voss, både henfarne og nolevande. Eg nemner i fleng Helgeland, Mosafinn, Osa, Rygg, Skjervheim mellom mange andre. Å bruka Granvin sitt noverande våpen ville vera å heidra desse, og er det noko Voss og Granvin har felles interessa i og gleda av, så er det nettopp hardingfela.

Kanskje er eg historielaus, men kva er det med denne hjorten? Det skal visst vera noko historisk sus der ein stad? Men er dyret så spesielt for Voss sin identitet? I Granvin er det somme bønder som tykkjer han er ei plage.

Eg er klar over at Voss sitt våpen er mykje eldre enn Granvin sitt, men no skal det tenkjast nytt rundt så mykje, så kvifor ikkje i denne saka, og vesser, kva har de å tapa?

Til slutt: det finst folk her nede ved fjorden som er bekymra for at vesle Granvin skal slukjast av vår store granne. Det ville kanskje sukra pillen litt om det fine heradsvåpenet vårt vart med på flyttelasset?