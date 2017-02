Kjære Voss kommunestyre

- Ikkje gløym Vaksdal i flaumdiskusjonen!

Når de no skal diskutera flaumsikring og vegen vidare på torsdag, må de ikkje gløyma områda i Vaksdal kommune som vart råka av den sterke flaumen i oktober 2014.

Me kan vera einige eller ueinige i dette med 40 prosent påslag, men når me først skal kosta ei flaumsikring for alle, må me vera sikre på at me tek høgde for dei sterkaste flaumane som kan koma.

De må gjera nokre strategisk gode val framover, og då er det viktig å vita kva som skal telja mest. I Vaksdal kommune er einaste løysinga at vatn må vekk frå vassdraget. Helse og tryggleik må gå føre særinteresser. Samtidig må ein prøva å koma verneinteressene i møte på den måten Synnøve Kvamme har nemnt tidlegare: At storsamfunnet må betala for flaumsikringa i dei mest utsette områda i landet. Ein bør med andre ord prøva dette med klimafond før ein regulerer til kraftverk.

Det vert spennande å få faglege vurderingar frå NVE. Vaksdal kommune har teke kontakt med NVE og det vil truleg verta synfaring i dei utsette områda våre i næraste framtid.

Lykke til med debatten og vegen vidare.

Mitt ynskje er at de samarbeider tettare med Vaksdal kommune om ei god flaumsikring for alle.