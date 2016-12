Kor tid blir det jol?

Når me kjenner ljoset frå jolestjerna inni oss, var det ein som sa, då blir det jol.

Når me kjenner ljoset frå jolestjerna inni oss, var det ein som sa, då blir det jol. Det synest eg er eit godt svar. Men det er vel meir vanleg å tenkja på denne høgtida som ein dato, og alt ein må ha ferdig før det kan bli jol.

Kvart år er det i alle fall slik at jola kjem, og noko rører oss djupt inn i hjarta.

Joleforteljinga om eit nyfødd barn i ei krubbe kan ein ha ulike meiningar om, men er det ikkje barnet i oss, ein kjerne i oss menneske av ljos og livsglede, som blir vekt? Det er eit vakkert symbol på kva som bur i oss. Eg synest jola kjem for å kveikja ljoset i vårt indre.

KORLEIS KJENNEST DET når adventstida tek til, og tradisjonane melder seg? Korleis feira jol i år? Ein gong eg var langt heime frå, var eg gjest hjå vener. Dei starta jolehelga med å fortelja kvarandre kva dei hadde opplevd dette året, som dei var særskilt takksame for, for seg sjølv, for familien, og for samfunnet dei levde i. Det vart ei fin stund.

Jola kan setja store krav til oss, viss ein let seg styra av alt omkring seg. Men ein har val når det gjeld jolestemning og kva jolefeiring ein legg opp til. For oss som voks opp i ei tidlegare tid var det mykje som var sjølvsagt. Det var lite tankar om korleis ein skulle feira jol. Tradisjonane var der. No melder det seg så mange spørsmål, for kvar av oss og for samfunnet. Korleis feira jol? Kva er det me feirar? Må ein feira jol? Kan ein feira jol utan å ta med opphavet til høgtida, og grunnlaget for kulturarven vår? Feira bursdag og setja bursdagsbarnet heilt utanfor?

Då blir gjerne det neste spørsmålet: Må ein vera kristen for å feira jol? Kva er det å vera kristen? I ordboka står det at ein kristen er ein som trur på Jesus Kristus si lære. Dei fleste i landet vårt høyrer vel enno til i denne kategorien, men svært mange kjenner avstand til formidlinga av denne læra.

Ei av utfordringane våre i dag er gjerne å erkjenna at menneske si gudsoppleving og livserfaring er i stadig utvikling. Kan me vera opne for ny innsikt i gamal lærdom? Kan me setja nye ord på gamle uttrykksformer? Det gjeld kontakten mellom himmel og jord, samspelet med skaparverket i eit berekraftig liv.

EG ER GLAD i Alf Prøysen si Julekveldsvise om jolestjerna: «Den fyste gong hu skinte, så laga hu ei bru imilla seg og himmel'n og ei krubbe og ei ku. .. sea har a brønni i alle verdens land. Og samma å som hende er stjerna like stor - du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.» Det er noko klart og ærleg med eit barnesinn, eit ljos som skin av tillit og glede.

For meg er dette eit grunnleggjande symbol på jolehøgtida, ein stjerneglans som vekkjer ljoset inni oss. Og slik Prøysen nyttar Jordmor-Matja for å «finna leia der jolestjerna er», må kvar av oss vera «jordmor» og ta himmelen til vår jord. Byggja den brua for verda vår.

Viss me går attende til røtene av mennesket si historie, grunnlaget for religion og tru, kan me byrja å oppdaga noko opphavleg, som me var fødde med. Me kan gå attende til mytar om menneske sitt opphav.

I boka Av Norges indre historie, skriv Olav Stokland: «Myten viser vår tidlause fortid. Det er historien om menneske sin begynnelse. I myten ser me attende til barndomens verden i natur og kulturarv, me ser den bada i ein glød som er eit gjenskin av det tapte paradis. Myten er ein skatt som kviler i minnet til menneske . som livsstemning i vårt indre, og der må me fyrst læra å gjenkjenna det . der natur og ånd er eitt: jordisk fred og himmelsk klårleik sameina ...»