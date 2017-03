Kva med Vangen?

På Vangen skjer det mykje no. Kanskje litt for mykje?

Her er mange store byggjeprosjekt, langt fleire enn det som er «normalt». Her er omdirigering av trafikk fleire stader.

På stasjonsområdet er det meir som ein revolusjon. Her vert brukt mykje pengar, i tillegg til det som skjedde for nokre år sidan, då millionane rulla. Det skulle kosta 55 millionar men den endelege summen kom på over 300 millionar.

Det er no meir krevjande og mindre hyggeleg enn før å koma til stasjonen, for oss som reiser til Bergen eller Oslo av og til. Og det fine området rundt stasjonen er stygt medfare. Mykje skuldast visjonen om ein enorm trafikkvekst. Styrd av såkalla samferdslepolitikarar. (Ja, kanskje livsmiljøet på jorda ikkje toler ikkje toler den veksten i trafikk, mobilitet, pendling og fart som våre samferdsle- politikarar drøymer om?)

Nett no er det Sverresplass sin tur. Kva var feil med det ljoskrysset som var der? Me vart fortalde at tunnellen bak Vangen skulle gje oss mindre trafikk på Vangen. Eg kan vanskeleg sjå at dette er eit naudsynt tiltak, og spesielt ikkje nett no, når Vangen frå før har eit så tungt anleggspreg. Og dette vil vel også kosta flesk? (Tenk om me i staden kunne brukt pengane på vedlikehald av Raundalsvegen?)

Livet må gå sin gang også under anleggsperiodar; - butikkar, kafear, tenester og kontor skal fungera. Det er - i stor grad - dei som held liv i Vangen. Eg synest det er godt gjort at dei har halde ut. - Til dømes då det for ein del år sidan var det stadig graving i Vangsgata. Gravinga skulle, mellom anna, gje varme til ei ny Vangsgate; - og gjera ho snøfri, isfri og strøsandfri. Ein vakker visjon som det ikkje vart noko av.

Ja, kor mykje graving og anleggsmaskiner toler Vangen, og kor mange samferdslevisjonar for ei fjern framtid? Me bør vel ikkje stella oss slik at for mange kundar flyktar frå sentrum?