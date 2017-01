Kven har ansvaret for utsleppa?

- Det er mange små tiltak som gjer store forskjellar.

I dei siste åra har den globale oppvarminga vorte eit viktigare og viktigare tema. Konsekvensane er mange og øydeleggingane store. Men kven har skulda, er det verkeleg den globale oppvarminga og alt utsleppet av CO som har skulda?

Det er påvist at dette har ein samanheng. For mykje forureining vil føra til at drivhuseffekten og jorda kjem i ubalanse, men me vil også understreka CO2 er naudsynt. CO2 er noko som jorda treng, problemet er at det er for mykje CO2. Så kva kan du gjera for å minska utsleppet av CO2?

Det er mange små tiltak som gjer store forskjellar. Me som enkeltpersonar må ta ansvar for globalforureining. Eitt av tiltaka kan vera å sykla i steden for å ta bilen til jobben eller skulen og å vera bevisst på kva ein kjøper og et. Ein kan til dømes laga seg reglar for at på måndag skal ein ikkje eta kjøt. Tenkja på heller å eta kvitt kjøt framfor raudt kjøt. Viss du har høve til, er det lurt å nytta kollektivtransporten. Kanskje kan ein ta tog i staden for bil på ferie? Om verda skal koma tilbake i den gode sirkelen, må me brøyta veg. Om alle gjer litt, kan det føra til at klimaendringane kan snuast.

Me på Voss og i Noreg har eit stort ansvar for kloden vår. Det er ikkje alle som har oppfatta dette, men me ser det jo alle rundt oss. Det vert meir ekstremvêr og mindre snø om vinteren. Alle har eit ansvar, og me må ta ansvar. No!