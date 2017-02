Mot Kongen, kyrkja og Grunnlova

Sosialistisk Venstreparti og Venstre ynskjer å fjerna paragrafane om Kongens vedkjenningsplikt til luthersk tru og særstillinga til Den norske kyrkja.

Dei to partia har fremja forslag i Stortinget om endring av paragrafane 4 og 16 i Grunnlova. I tillegg vil SV fjerna første setning i paragraf 2 som seier at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv».

KrF meiner at dette er historielaust, særleg fordi kongen sjølv ikkje ynskjer å endra på dette. Tvert imot sa kongen det slik i sin nyttårstale: «Jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen 23. juni, som markerte at det var 25 år siden vi ble signet nettopp der. Det å få Guds velsignelse over gjerningen vår, og å få knele ned der hvor både min far og farfar tidligere hadde mottatt den samme velsignelsen, opplevdes som en stor styrke.»

Kongen hadde altså eit klart ynskje om å ta imot velsigninga ved starten av kongsgjerninga. I ettertid opplever han dette som ein styrke som har hjelpt han og dronninga i deira daglige virke. Kongen meiner også at hans tilhøve til vår historiske tru og vedkjenning skal stå klart i paragraf 4 i Grunnlova.

Den norske kyrkja er ikkje lenger statskyrkje, men er gjeven ein sentral plass som folkekyrkje i Grunnlova. Det er naturleg sett i lys av vår historie og vårt verdigrunnlag. Kyrkjas rolle som formidlar av dette verdigrunnlaget gjennom forkynning av kristen tru i over tusen år, gjev ho ein unik plass i fortid og framtid. Dette bør framleis understrekast i lova.

Det er svært alvorleg når SV vil fjerna det verdigrunnlaget samfunnet vårt er tufta på, uttrykt slik i paragraf 2a: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Det er heldigvis ikkje mange som vil støtta SV i å rykkja nygla ut av samfunnsbåten. Det har vore stor politisk semje om alle dei tre nemnde paragrafane i Grunnlova.

Vi i KrF er glade for kongen si understreking av det gode med forankring og velsigning. Og grunnverdiane i paragraf 2 hjelper oss også til å forvalta vårt land på ein god måte, gjennom human lovgjeving og ein godt utbygd velferdsstat som tek vare på rettane til svake og utsette grupper.

Som fylkesordførar fekk eg møta konge og dronning ved svært mange høve. Dei gjer ein enorm innsats for landet vårt. Gjennom si gjerning viser kongeparet det som er understreka i dei tre paragrafane som SV og Venstre vil fjerna, at eksistensielle verdiar er eit viktig fundament for eit godt demokratisk land som Norge. Dette må vi som folk slå ring om.