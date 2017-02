Når reknestykket er feil

Reknestykket frå Naturvernlaget seier at eit kraftverk ved Raundalselva ikkje løner seg. Det tyder på at det er råd å få det resultatet ein ynskjer, ved å setja inn dei føresetnadene ein treng.

No har også Avisa Hordaland teke stilling i flaumsaka, og hevdar 25.02. at det er storsamfunnet som må ta ansvaret for flaumsikringa i Vossavassdraget, sameleis som pressgruppene og deler av det politiske miljøet. Korleis dei stiller seg når NVE har sagt sitt, veit vel ingen no.

Om ei omprioritering i eitt eller fleire statsbudsjett med 2-3 milliardar ekstra til Voss dei næraste 10 eller 25 åra kan verta ein realitet, er høgst tvilsamt. Klimaendringane er i gang, og vern mot flaum og ras krev enorme summar over heile landet. Nokon her på Voss set si lit til eit klimafond som ikkje eksisterer. Kor mange ti-tals milliardar eit slikt fond må ha, og kvar desse midlane skal koma frå, veit vel neppe nokon. Bruken av oljefondet må etter det som har vore framme i media, strammast inn av andre grunnar.

Gløym ikkje at det må kalkulerast inn kanskje hundre millionar eller meir til ei skikkeleg utbetring av Raundalsvegen. Det kan ikkje forsvarast at Raundalen enno ein gong skal sitja att utan det lyftet ein betre veg kan gje. No har Raundalen mist også barnehagen, i stor grad av di den dårlege vegen gjorde det lite attraktivt for foreldre som bur nedanfor Urdland å nytta denne.

I avisa for 19. januar skriv Hordaland om eit reknestykke frå Naturvernlaget ved Kåre Flatlandsmo. Her er det rekna ut at eit kraftverk ved Raundalselva ikkje løner seg. Det tyder på at det er råd å få det resultatet ein ynskjer, ved å setja inn dei føresetnadene ein treng, og utelata andre faktorar. Flatlandsmo seier til Hordaland 25. februar at han ikkje har fått motbør på dette, og reknar då med at dette står fast. Sjølv har eg undrast over at ingen hittil har reagert, og har berre registrert skepsis til reknestykket.

Den kanskje største feilen i reknestykket er å utelata verdien rein kraft har for klimautviklinga. Det er dessutan eit paradoks at det nettopp er frå naturvernhald det vert hevda at det er nok el-kraft. Dette vart hevda i eit av folkemøta i haust, og no gjentek Flatlandsmo det til avisa.

El-kraft er ei ferskvare som må produserast samstundes med at ho vert brukt. Krafta kan gå att og fram mellom landsdeler, over landegrenser og under Nordsjøen. Noreg har no vorte netto-eksportør av el-kraft, ifylgje Statnett sine nettsider, og kan dermed gjera litt til at andre land kan t. d. brenna mindre kol. Her kan potensialet vera uavgrensa. Såg i ei avis at det no kjem ein ny sjøkabel frå Vest-Noreg til Skotland. Mastesaka i Hardanger var ei lei sak, og det har etterpå kome fram at dette kunne vore unngått om saka hadde venta nokon månader, då kunne sjøkabel vorte vald.

Det grøne skiftet som Noreg har forplikta seg på, bør vera aller viktigaste naturvernsaka no. Vindkraft er og vert meir viktig, saman med flaumkraft kan desse utfylla kvarandre og gjera at det kan sparast på magasinkrafta. Å byggja nye kraftmagasin ved ned-demming av fjellområde, er det bra det er slutt på. Kanskje Naturvernlaget bør syna større ansvar for både el-kraft og flaumdemping?