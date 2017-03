I eit lesarinnlegg datert 14.2 vert det stilt fleire spørsmål til meg som ordførar i samband med planane for ein ny Gondol frå jernbanestasjonen til Bavallstoppen.

Ny gondol er ei stor sak for Voss, men òg ei sak med negative sider. Ulempene med gondolen er det i all hovudsak huseigarane under den nye traseen som får. Dette er eit faktum, og det har aldri vore lagt skjul på denne sida av saka.

Politikarane på Voss veit dette, og dette har blitt drøfta alle dei gongene saka har vore til politisk handsaming. Dei fleste, og eit stort fleirtal, har truleg gjort følgjande vurdering: I denne saka er dei samfunnsmessige fordelane større enn ulempene.

Når det er sagt, vil ikkje det seia at ein ikkje har omtanke for huseigarane. Alle me som er huseigarar har våre rettar når våre eigedomar vert råka av andre sine tiltak.

Og, nettopp i slike tilfelle er det lagt til rette for at ein får erstatta dei ulempene ein måtte få. Det er sjølvsagt ønskjeleg at dette vert ordna mellom utbyggjar og huseigarane, men går ikkje det, har lovgjevar lagt til rette for andre måtar å løysa dette på slik at den einskilde/huseigar skal verta økonomisk skadeslaus.

På Voss står me framfor mange krevjande saker framover der klare interesser må brynast mot kvarandre. Det gjeld fortetting i sentrum, veg- og jernbaneprosjekt, hyttebygging og ny gondol. Her veit me det vil bli konsekvensar, også uønska konsekvensar, og dei må vurderast når ein seier ja eller nei til ei sak.

Når eg i avisa Hordaland seier me må strekkja oss langt for å realisera ny gondol, meiner eg at me i denne saka har sagt ja til ein reguleringsplan gjennom eit samrøystes vedtak i kommunestyret. Vedtaket er seinare stadfesta av Fylkesmannen. Dette forpliktar oss som politikarar. Det har lenge lege i korta at banen er sterkt ønska, og eg håpar at det ikkje har vore tvil om det.

Når det gjeld finansieringa, har Voss kommune gjennom kraftfondet bidrege med betydelege midlar. Det er ikkje snakk om økonomisk støtte utover dette.

I lesarinnlegget står det òg at ordføraren slo handa i bordet og proklamerte at anten vert det gondol frå stasjonen eller ingen gondol. Eg kan ikkje minnast at eg slo i bordet, men mitt poeng var følgjande:

For Voss Resort var det uaktuelt å driva vidare den gamle banen, for dei var det berre aktuelt med ny bane frå stasjonen. Konsekvensen hadde vore at Voss ville vera utan gondolbane.

Eg innrømmer at eg alt då meinte at det var ein god idé med gondol frå stasjonen, men det kan ikkje skje utan krav til prosessen.

I denne saka kan ikkje Voss kommune, ordføraren eller politikarane fråskriva seg ansvar. Me har vedteke planen for knutepunktet, me har vedteke planen for gondolen, me har vedteke løyvingar til banen, alt ut frå eit syn om at dette er viktig og riktig for Voss. Og, gondolen er viktig fordi me snakkar om eit prosjekt som handlar om å synleggjera Voss, Hordaland og Noreg.

Den nye Hangursbanen er eit unikt og banebrytande prosjekt. Det er ikkje liknande i Nord-Europa!

Eg står for tidlegare uttalar om at prosjektet har potensial til bokstavleg tala å løfta Voss til nye høgder.

Så legg eg til grunn at alle lovar og reglar, alle krav og løyve, er og blir følgt og er på plass før banen vert bygd.

Det handlar om rettstryggleiken til alle partar, ikkje minst huseigarane.