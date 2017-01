Om flommer og klimapåslag

Det er korrekt at vegetasjon virker flomdempende, men forskning viser at dette bare gjelder flommer av moderat størrelse.

I leserinnleggene «Flaum på Voss og i Hardanger» 20. 12. 2016 og «Flaumar - teori og praksis» 04.01.2017 stiller Trygve Refsdal spørsmål ved de anbefalte klimapåslagene i «Klimaprofil Hordaland» utgitt av Norsk Klimaservicesenter (KSS).

KSS er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Uni Research og Bjerknessenteret. I klimaprofilen anbefales et klimapåslag på 40 prosent på flomvannføringen i Vossavassdraget. Refsdal stiller spørsmål ved om tallene er mer knyttet til det politiske enn det faglige.

DET PEKES PÅ at Vossavassdraget har et stort potensial for tilgroing og at klimapåslaget derfor må være basert på synsing, dramatisering og for lite praktisk kunnskap. Videre pekes det på et behov for realistiske tall for de første 10-årene og ikke bare frem til 2100.

KSS og NVE har som mål å formidle kunnskap basert på et best mulig faglig grunnlag. Dette gjelder også innholdet i Klimaprofil Hordaland. Det er korrekt at vegetasjon virker flomdempende, men forskning viser at dette bare gjelder flommer av moderat størrelse. For de største flommene, som er de vi snakker om i forbindelse med Plan og bygningsloven og TEK 10 (boliger skal stå trygt for flommer som er så store at de hvert år bare har ½ % sannsynlighet for å opptre), ser man i liten grad en flomdempende effekt av skog.

Usikkerheten i klimafremskrivninger og fremskrivninger av flomstørrelser er et faktum, men usikkerheten tilsier at vår anbefaling kan være både for lav og for høy. Nesten uansett hvor store flommer vi sikrer oss mot, vil det fortsatt være en risiko for flomskader. Hvilket klimapåslag vi velger, blir dermed et spørsmål om hvordan vi skal ta høyde for usikkerheten og hvor mye vi skal redusere flomrisikoen.

Det er NVE som, basert på kunnskapen til både forskere og praktikere, har kommet fram til de anbefalte klimapåslagene. Vi vil derfor gjerne forklare grunnlaget for anbefalingen.

UTGANGSPUNKTET. Regjeringen har i Stortingsmeldingen om klimatilpasning anbefalt at man legger høye klimafremskrivninger til grunn i arbeidet med klimatilpasning. Anbefalingen er basert på et «føre var prinsipp» som betyr at man tar høyde for store endringer for å være på den sikre siden. Derfor har KSS inkludert klimafremskrivninger basert på høye klimagassutslipp.

Med disse utslippsscenariene gir klimamodellene i snitt for Hordaland 4 grader temperaturøkning og 15 % nedbørøkning for perioden 2071-2100, i forhold til dagens klima.

VURDERING AV ENDRING I FLOMFORHOLD. Framtidige endringer i flomforholdene er studert for 115 elver i Norge, inkludert Vosso. Det er brukt ulike varianter av en hydrologisk modell som kalibreres mot observert vannføring. Inngangsdata i modellen er nedbør og temperatur.

Gjennom forenklet fremstilling av prosessene i nedbørfeltet, beregnes snømagasin, fordampning, markvanns- og grunnvannsinnhold og vannføringen i elva. Kombinert med ekstremverdianalyse av vannføringen får vi et estimat på hvordan de store flommene vil endres i fremtiden. Det er relativt store forskjeller mellom vassdragene, med endringer i flomvannføringen fra -40 prosent til +60 prosent.

Forskjellene kan særlig forklares med endringer i ulike prosesser som fører til flomvannføring, f.eks. langvarig kraftig nedbør eller snøsmelting. Basert på disse forskningsresultatene, har NVE kommet med anbefalinger til klimafaktorer. Spredningen i resultater for enkeltvassdrag gjør at en robust tilnærming er valgt, med tre «klimafaktorer» heller enn nøyaktige verdier: 0 %, 20 % og 40 %.

Vi har ikke tatt inn effekten av vegetasjonsendringer i modelleringen. Det er gjort flere studier av hvilken effekt vegetasjon har på flommer, og det er ganske riktig påvist en flomdempende effekt. Denne er særlig stor i vekstsesongen, på liten skala og særlig på flommer opp til en viss størrelse. Imidlertid har skog bare begrenset betydning i forhold til de største flommene. Ved store langvarige nedbørhendelser som resulterer i ekstremflommer, vil jordsmonnet være mettet og ytterligere lagring er ikke mulig. Kanskje viktigere enn vegetasjonen, er dybden og strukturen på jordlaget og altså metningsgraden når den mest intense nedbørhendelsen inntreffer.

LEVETIDEN TIL BOLIGER OG INFRASTRUKTUR. Klimapåslaget gjelder i forhold til perioden 2070-2100, drøyt 50 år frem i tid. Over halvparten av alle boliger i Norge er bygget før 1970. Boliger og infrastruktur som planlegges og bygges i dag, vil med stor sannsynlighet ligge der om 50-100 år. Derfor har vi valgt slutten av århundret som grunnlag.

For tiltak med kortere levetid, kan det være aktuelt å bruke lavere klimapåslag, eller basere seg på historiske data, uten at risikoen for skade øker i forhold til hva risikoen er i dag. I noen tilfeller vil det være slik at det er greit å bruke store klimapåslag når man likevel skal inn og gjøre risikoreduserende tiltak, for eksempel sikringstiltak i forbindelse med flom, fordi dette ikke gir vesentlig økte kostnader.

OM USIKKERHET. Det er flere kilder til usikkerhet og de trekker i ulik retning. Forhåpentligvis klarer vi å redusere de globale klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen. Det vil gi mindre økning i flomstørrelsene. Med høye klimagassutslipp mener forskerne at 15 % økning i nedbøren kan være for lite, i så fall blir økningene antakelig større enn vi har modellert.

Vi tror også at vår hydrologiske modell gir for høy fordampning, men til gjengjeld har vi ikke tatt inn at tregrensen vil krype oppover når vekstsesongen blir lengre. Å ta høyde for en del av denne usikkerheten, tilsier at vi bør velge høye snarere enn lave klimapåslag.