Om steinbrot i Nesbø hellegneissone

Eg er odelsjente til gard på Spildo, der familien har drive gard i generasjonar.

Det er 17 år sidan eg flytta frå Spildo, men eg har heilt til no sagt at eg skal «heim til Granvin». I desse dagar må eg dessverre seia meg glad for at livet vart slik at eg busette meg på heimstaden til mannen min, og ikkje overtok garden heime.

Og «heim til Granvin» har no endra seg til «heim til Spildo». Dette på grunn av eit steinbrot som vil koma lommeboka til nokre veldig få til gode.

Sjølv om eg no bur langt unna er det mange av døgnets timar der tankane kretsar om kva som kjem til å skje der heime no når politikarar og administrasjon i Granvin herad har bestemt seg for å godkjenna reguleringsplanen.

Det gjer vondt i ei odelsjente sitt hjarte å frykta for garden si framtid, og å sjå veslebroren som skal overta - gremmast over mulig bortkasta eigeninnsats for å totalrehabilitera gamlehuset på garden, etter innsats bokstaveleg talt dag og natt dei siste tre og eit halvt åra. Huset har vorte nydeleg og haldbart for nye 100 år, og no har han ikkje lyst til å bu der lenger. Det er rett og slett med stor undring at eg ser at dette einstemmig blir vedtatt utan nokon som helst diskusjon.

STEINSTØV OG STØY vil ha ei svært stor og inngripande virkning i kvardagen til fastbuande i området. Prøveuttaksperioden medførte behov for dobling av medikamentdosar for dei som er ramma av luftvegsjukdom.

Uønska og påført støy gjev ei følelse av å bli forstyrra. Det kan medføre apati, frustrasjon, depresjon, sinne, utmattelse, isolasjon og hjelpelausheit. Støy åleine forårsakar helsekostnader for 30 mrd Euro kvart år i Europa. Personar som bur i støyande omgivelsar har høgare risiko for å utvikla høgt blodtrykk og hjartekar-sjukdom. 1,8 % av alle hjarteinfarkt i Vest-Europa er ei følgje av støy, ifølgje rapport frå WHO.

Støyen frå Nesbø hellegneisuttak er i hovedsak sprengningar og lasting av stein og pukk i lastebilar, i tillegg til støy frå arbeidsmaskiner. Kvart smell frå dynamitt og frå stein mot metall høyrest ikkje berre ein gong, men smell fram og tilbake fleire gonger mellom dei tronge fjella. Dette er det politikarane i Granvin ønskte seg, og ville gje i julegåve til gravensarar vest for Seim.

GEOLOG HAR GÅTT gjennom papira og finn ingen umiddelbar fare for steinsprang eller leireutglidning som følge av sprengningane, men skriv og at det må gjennomførast geologiske undersøkingar. Han kan ikkje seia at det er trygt før det er gjort nærmare undersøkingar. Nei vel. Var det ein geolog inne i bildet ved Holven òg? Kva med i Sørum? Eg berre spør.

GRANVIN HERAD VAR, som mange andre berørde kommunar, sterk motstandar av monstermastene. Vedtaket vart gjort nasjonalt og virkninga dytta nedover hovudet på gravensarane og hardingane. For meg som oppvaksen på Spildo er det lett å samanlikna dette med det som no skjer i Granvin, berre at no er det i lokal og mindre skala. Til gjengjeld vil eg påstå at vedtaket om hellegneisuttak vil ha mykje større innvirkning i livskvalitet og ikkje minst helse for dei fastbuande på Spildo og Kløve dei neste 20 åra enn mastene har for dei aller fleste gravensarar no når dei er komne opp.

I Høyringsuttale frå Granvin herad frå 23.02.2011 om kraftlina Sima-Samnanger kan ein lesa: «Når Hardanger sine naturgjevne verdiar vert forringa til fordel for Den norske stats behov så må innbyggarane i Hardanger få dette kompensert med betre vilkår ... (.for regional utvikling)»

Kva slags kompensering ser Granvin herad for seg til innbyggjarar på Spildo og Kløve?

Norge er eit land av stein, bokstavelig talt. To prosent av Norge er bebygd. 38 % er sett saman av låg vegetasjon, fjell og vidde. (SSB arealstatestikk 2014)

Kan det verkeleg vera nødvendig å leggja nye steinbrot inntil bebygd areal og levande grender?

Nesbø hellegneissone ligg like over Granvinselva som er del av eit verna vassdrag. Gjennom heile området renn det flaumbekker som vil dra støv og skit ned i elva når det regnar. Eg er vel heller skeptisk til at «avrenningstiltaka» vil vera nok til å stoppa forureining av elva. Eg håpar politikarane er meir sikre på at desse tiltaka er gode nok enn det eg er.

STATENS VEGVESEN OPNA i 2016 nye Skjervet. Avisa Hordaland skreiv den 07.03.2016 at tiltaket var finansiert med midlar frå Vossapakko og Nasjonal turistveg, i alt 18 mill.

Granvin herad synest å meina at det nye steinbrotet, er ein perfekt nabo for ein turistattraksjon som Den norske stat (via Nasjonal turistveg) er verdt å satsa på.

Dei meiner at eit steinbrot, som før Fylkesmannen si motsegn var planlagt og godkjent frå heradet til å vera 445 dekar stort (dette tilsvarar ca 63 fotballbanar), er det turistane ønsker å sjå like før eller etter dei skal oppleva Skjervefossen. I tillegg kan turistane kosa seg i steinstøvet, og kanskje vera så heldige å få sitja og venta i turistbussen bak køen av lastebilar som ventar på å svinga av frå hovedvegen inn mot anleggsområdet.

Skjervet er den einaste «attraksjonen» frå Granvin eg som privatperson har sett omtala det siste året på Facebook og Instagram av folk som ikkje er gravensarar, og det er brukt 18 millionar på oppgradering. Men ifølgje Granvin herad vil steinbrotet ikkje vera i konflikt med dette.

DET SISTE, men gjerne viktigaste eg undrar meg over i denne saka er at heradet ikkje ser kva dei gjer med Spildo og heile (Øvre) Granvin. For det fyrste er det blitt ei djup splitting i bygdefolket som truleg vil vara ved i lang tid. For det andre er det ingen av neste generasjon spildofolk som ønskjer å flytta tilbake til ei grend som skal vera plaga av støy og støv dei neste 20 åra. Eg trudde Granvin ønskte sine ungdommar tilbake?

Granvin herad ønskjer i kommuneplanen sin å ha fokus på m.a.:

. «attraktive bustadareal for å legge tilrette for folketalsauke.

. god stadsutvikling med universell utforming og gode oppvekstvilkår.»

Dette gjeld kanskje ikkje så langt frå Granvin sentrum?

Det er tydeleg for meg at for Granvin herad går kommunegrensa alt mellom Spildo og Seim. Born og unge på Spildo skal ikkje få gode oppvekstvilkår, men støv og støy, dag inn og dag ut.

Avsluttar med Ari Behn: Trist som faen!