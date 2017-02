Om terskel ved Straume

- Terskelen ved Straume har vore her i uendelege tider, skriv Bjørg Dæmring Berge.

Les i Hordaland under «sagt i flaumdebatten» om flaumsenkinga i Vossavassdraget. Der har representanten Ytrefjord ein kommentar om flaumsenkinga. Ho ytrar om ein terskel i utløpet av Bolstadfjorden som ikkje har vore der før.

Terskelen ved Straume i øvre Bolstadstraumen har vore her i uendelege tider. Bolstadfjorden er ein djup fjord med eit smalt og grunt utløp. I løpet av eitt døger snur straumen fire gonger, to gonger renn den inn fjorden, då flør det. To gonger renn den ut, då fjørar det. Utberda, som me seier her, då er straumen striast.

Men viss det er mykje vatn inne i fjorden, kan det ved flo sjø renna vatn ut fjorden heile døgeret, slik det gjorde ved flaumen i 2014, og elles ved store vår- og haustflaumar.