Ordføraren ber om orsaking for SFO-skandalen

- Saka er trist, og bryt med grunnleggjande verdiar, skriv ordførar Hans-Erik Ringkjøb.

Les saka her: Mia og Håvard fekk ikkje vera med på SFO-tur

I laurdagsavisa av Hordaland vart eg utfordra til å koma med klar tale i samband med at fem elevar med nedsett funksjons­evne verken vart gjort kjent med eller fekk høve til å delta på felles­tur til Bergen i fjor. Saka er trist og bryt med grunnleggjande verdiar. I ein elles tøff kvardag, kom denne hendinga på toppen for born og foreldre. Ei hending dei, og me, skulle vore forutan.

Difor var det heilt på sin plass at kommunen, ved kommunalsjef, orsaka hendinga, og at det er sett i verk tiltak for å unngå at dette kan skje i framtida. Som øvste folkevald vil eg òg be om orsaking på vegne av Voss kommune.

Ei kvar form for diskriminering er uakseptabel. Det er nulltoleranse, om diskrimineringa baserer seg på funksjonshemming, legning, hudfarge, kjønn eller alder.

Saka har vore tøff for borna og foreldre. I kjølvatnet av saka finn me òg dyrkjøpt læring i Voss kommune. Me lærer av våre feil, me må stå i det, endra oss og gå vidare klok av skade.

Voss kommune sin nye arbeids­gjevarstrategi seier at Voss skal vera ein inkluderande kommune. Det vil seia at alle blir verdsette, respekterte og får ta del i fellesskapen, at kvar og ein i kommunen skal vera imøte­komande og lyttande og at me skal ta vare på kvarandre.

I tida som kjem skal Voss kommune halda fram med å levera store mengder tenester til oss som bur her. Tilsette og inn­byggjarar skal møtast tusenvis av gonger. La oss, i ljos av denne saka, ta med oss orda frå arbeidsgjevarstrategien i møta med kvarandre: Inkludering, verdsetjing og respekt. Då vert me ein kommune der alle er med!