Rett til å lære. Ansvar for å dele

38.808 elevar fordelt på alle kommunar i Hordaland har nynorsk som hovudmål.

Dei lærer eit språk dei kan nytte til alt, men som det ikkje alltid er så lett å få auge på. Alle vi som les må ta ansvar for å dele tekstar på nynorsk med dei som skal lære det. Berre slik får alle høve til å le, lese og lære av tekstar om alt mogleg på språket sitt.

Nynorsk skal vere sjølvsagt når som helst og kor som helst. Det er det òg i aukande grad. Heldigvis går mykje framover for oss nynorskbrukarar for tida. Det er fleire nynorskelevar i skulen dette skuleåret enn året før. Talet på lettlesne bøker for barn som skal lære å lese på nynorsk dobla seg frå 2014 til januar 2016. NRK Super bruker ofte nynorsk på Instagram. Nettavisa Framtida deler kvar dag saker om forsking, kultur, språk og samfunn på nynorsk for ungdom.

Ved utgangen av 2016 hadde det digitale oppslagsverket Allkunne 23.000 artiklar om alt frå fisk i ferskvatn via Det Norske Teatret til artisten Kygo. Svært mykje av det vi er interesserte i finst på nynorsk på nett. Sidan 2009 har Allkunne vore eit offentleg finansiert digitalt oppslagsverk på nynorsk. Vi finst fordi det skal finnast tilgjengeleg kunnskap om alle verdas emne på språket om lag 600.000 menneske brukar.

Ei av dei største utfordringane er å gjere alt innhaldet som finst om ulike emne på nynorsk tilgjengeleg for kvarandre. Vi må ta ansvar for språket vårt og dele det vi er interesserte i til andre på nynorsk. Slik kan fleire sjå språket i bruk om emne som kan interessere dei. Det er viktig at det ikkje berre er i litteraturen og på skulen ungane får sjå språket sitt. Dersom du ser ein artikkel på nett om favorittidretten til ein venn ditt skrive på nynorsk, så kan du kanskje sende ho ei melding med «Hei! Såg du denne kampen eller? Denne artikkelen såg i alle fall interessant ut». Eller kanskje nokon din har stilt mange spørsmål om Donald Trump og USA i det siste, då kan du dele artiklane frå Allkunne om både presidenten og landet med han.

Om vi ikkje er medvitne på å syne at språket kan brukast til alt gjer vi morsmålet framand for folk. For at retten skuleelevane har til å lære språket skal vere reell må vi alle ta ansvar for å dele.