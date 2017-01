«Ridande Vossabrudlaup», eit modernistisk monument?

Kommentar til Ole Ystaas sitt lesarinnlegg 20. desember.

Då «Ridande Vossabrudlaup» vart avduka i 1921, skulle det vera ein hyllest til meisterspelemannen Ola Mosafinn, folkemusikken og til tradisjonen med ridande vossabrudlaup. Magnus Dagestad var engsteleg for at denne særmerkte vossatradisjonen skulle gå i gløymeboka.

I 1920-åra var modernismen på full fart framover i den europeiske/vestlege kunsten, men korkje Magnus Dagestad, som hadde ideen til monumentet eller Nils Bergslien, som laga relieffet, kan seiast å vera representantar for modernismen, heller tvert om!

Magnus Dagestad var oppteken av tradisjonen og det særeigne norske - og presiserte at relieffet skulle rammast inn «av sterk, klingande gråmur, utan andre forkunstingar enn notane i smijarn». Eg kan ikkje tenkja meg at Magnus Dagestad eller Nils Bergslien vile setja pris på at minnesmerket skulle framstå som modernistisk og minimalistisk.

Kvifor skal me i 2017 gje monumentet eit moderne uttrykk? Det er lov å ha si eiga meining om kunst, lika eller ikkje lika, men å endra eit kulturminne for å tilpassa det til samtida, er etter mitt syn uetisk og feil.

Eit kulturminne/minnesmerke skal gjenspegla tida den vart laga i, ikkje endrast i utsjånad for å tilpassa seg samtida.

NB: Det er Nils Bergslien som har laga relieffet, ikkje Bergslikunstnarane (det var tre av dei).

Ystaas ber kommunen fjerna dei «klumpete natursteinane som forstyrrar det enkle og modernistiske minnesmerket».

I Bergsliparken er det nærleik til kyrkjegardsmuren og Vangskyrkja bygd av store steinblokker, så monumentet i noverande form skulle så absolutt høva godt med omgjevnadene!