Skoggrense og flaumdemping

- Kan skogreising løysa flaumproblema?

Trygve Refsdal har fleire gonger, seinast som kronikk i avisa Hordaland 5. januar, skrive interessante ting ut frå si røynsle frå Afrika, der skogreising er viktig for å dempa flaumar. Ut frå dette hevdar han at stigande skoggrense og tilgroing i høgareliggjande område skal løysa delar av flaumproblema i Vossavassdraget. På kommunestyremøtet no torsdag vart det stilt spørsmål om dette, utan at nokon gav svar.

No er det stor skilnad på klimaet ulike stader i Afrika som han har døme frå, og klimaet i Vest-Noreg. Flaumane i Noreg kjem helst når jorda er metta av væte frå før, gjerne når det er snøsmelting samstundes, og på årstider då tre og plantar ikkje har grøne blad slik at dei tek opp vatn frå jorda. Difor er det truleg at ein kan sjå heilt bort frå denne løysinga i den viktige planlegginga som no er på gang her.