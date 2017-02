Takk for besøket, Jon Georg

Ulv i fåreklær, uttrykk brukt i Bibelen (Matt 7,15) om falske profetar, hyklarar. No ofte om ein person som løyner vonde hensikter bak ei uskuldig maske.

Jon Georg kom til gards og var ein kjekk og triveleg kar. Me tenkte at kanskje dette ikkje vert heilt gale likevel. Du høyrde på kva me fortalde, men me fekk ikkje nokon klare svar.

Svara fekk me no. Jordbruksmeldinga 2017. Ei urovekkjande melding for norsk landbruk med store konsekvensar for distrikts-Norge. Den nye jordbruksmeldinga vil føra til stordrift og sentralisering av produksjonen til dei beste jordbruksområda.

Dagens system har ein modell der ein brukar budsjettpengar for å utjamna ulike inntektsmoglegheiter mellom store gardar og små gardar, mellom geografisk ulike område, og mellom ulike produksjonar. Ein modell som tek biologisk matproduksjon på alvor, og som sikrar omsetjing av produka bøndene produserer til ein pris som er til dels bestemt på førehand. Ein modell som gjer det mogleg å produsera mat i heile landet, som sikrar oss som bønder ein fast pris på maten me produserer, og som balanserer produksjonen mot marknaden slik at det ikkje vert overproduksjon. Dette systemet er ein av grunnane til at bønder torer å satsa på småskala produksjon og lokal mat, og tryggleiken for at Gilde og Tine kjøper grisene og mjølka som me har til overs er viktig. Voss Gardsslakteri hadde vore null og niks utan Nortura/Gilde.

Høgre og Frp si jordbruksmelding ynskjer å riva ned og øydeleggja det som generasjonar av bønder gjennom samvirkeorganisasjonane har bygt opp. Noverande regjering byrja med kyllingen, geitemjølka, med potetene, epla, grisen, korn og egg. Snart kjem ulven og tek kua òg. Dei skaper ei usikkerheit i næringa og særleg i distrikts-landbruket som gjer at det vert vanskeleg å planleggja framtida. Vil nokon henta geitemjølka på Brekkhus eller egga frå Myrkdalen? Vil banken finansiera eit nytt fjos når inntekta er ukjent? Det er ei rein sentralisering som er på gang, og me må vakna!

Me ynskjer alle å eta rein, norsk mat, mat produsert på norsk jord, gras og korn. I dag er det eit stort fokus på resistente bakteriar, og at me lyt få antibiotikabruken ned. Då er det godt å vita at norsk produksjon har den klart lågaste bruken pr kg kjøt. (5,3 mg/kg mot 44,9 mg/kg i Danmark og 301 mg/kg i Spania)

Skal ein klara å auka norsk matproduksjon på berekraftige ressursar og ikkje på importert korn, lyt maten og mjølka produserast på gardar spreidd rundt i heile Noreg der jorda er.

Heldigvis har ikkje Høgre og Frp fleirtal åleine. Jordbruksmeldinga skal opp i Stortinget 7. mars, og støttepartia KrF og Venstre sit med nøkkelen til kva veg landbruket går. Til hausten er det val. Me tenkte ei lita stund me skulle få oss ein ny ung-råne, han «Jon Georg», men me fann fort ut at den gamle var betre for oss. Vår «Jon Georg» vart heilgrilla i staden.