Tenk på miljøet, ta kortare dusjar!

- Det er ikkje så alt for mykje som skal til.

Eg synest at alle folk bør tenkja meir på miljøet. Nesten alle folk i Noreg og dei fleste andre land slepp ut mykje meir CO2-gassar enn me bør sleppa ut. I 2012 var gjennomsnittet i utslepp per person 10,5 tonn, medan forskarane meiner me berre bør sleppa ut 1,5 tonn i året.

Dette er skremmande mykje, men det er også mykje me kan gjere for å forbetra dette. Mange får straum og energi i huset frå kjelder som ikkje er miljøvenlege. Det finst mange gode løysingar med energi og straum som er fornybar og ikkje går ut over miljøet. Viss alle gjer endringar så kan me forureina mykje mindre enn det me gjer no, og me kan minska den globale oppvarminga.

Det er bra å bruka fornybar energi slik at det ikkje går ut over miljøet. Ting du kan gjera er for eksempel å skaffa deg solcellepanel på huset ditt, dusja kortare, og gå eller sykla til jobb/skule. Du kan også skaffa sensorlys i huset sånn at lyset ikkje står på og bruker straum viss du gløymer å skru det av, og du kan bruka kollektiv transport viss du skal langt.

Det er også ting heile kommunen kan gjera, som for eksempel å skaffa vindmøller, fleire vasskraftverk i elvane og skaffa solcellepanel på fleire bygningar.

Ver så snill å tenkja meir på miljøet, for det er ikkje så altfor mykje som skal til for å hindra eller i alle fall minska global oppvarming. Alle er med å påverka og alle kan gjera ein forskjell.