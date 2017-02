Toalettrøbbel i trafikknutepunktet Voss

- Ingen toalett å oppdriva, korkje på stasjonen eller på «Voss terminal», som det så fint heiter, skriv Ragnar O. Erdal.

Måndag 20. februar reiste eg frå Oslo til Eidfjord via Voss. Eg hadde ca. 1 time å venta frå toget kom til Voss stasjon til bussen skulle gå til Eidfjord.

I denne tida hadde eg behov for toalettbesøk, men det var lettare tenkt enn gjort. På stasjonen er det tre toalett, to inne og eitt midlertid ute for rullestolbrukarar.

Tru det eller ei - alle var ute av drift!

Eg gjekk ned til busshaldeplassen (Voss terminal, som det så fint heiter) i von om at det var toalett der, men heller ikkje der vart eg hjelpen. Derimot var det sett opp to riktig fine venteskur, men heilheitsinntrykket vart øydelagt med alt boset som var kasta på fortauet, spesielt rundt venteskura, ikkje så overraskande kansje for bosspann var ikkje å sjå på heile området.

Alle har behov for toalettbesøk iblant, eg var ikkje åleine denne dagen, det var fire utanlandske turistar som var ute i same ærend som eg.

Kan turistbygda/trafikknutepunktet Voss vera kjent med slike tilstandar?

Om ikkje nokon får orden på dette, ja, så bør ordføraren i Voss kommune ta tak i problemet.