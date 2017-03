Tut og kjør - går det, så går det

I stedet for å rydde opp i problemene i kulturhuset, har ansvarlig ledelse latt det skure og gå.

Arbeidsmiljøet i Kulturhuset har i årevis vært en stor belastning for mange av de ansatte der. Men i stedet for å rydde opp i problemene, har ansvarlig ledelse latt det skure og gå.

Det holder ikke å bruke en av de faste granskingsadvokatene, motta en positiv rapport, si seg enig med utfallet av granskingen, og dermed er saken formelt sett avsluttet.

Stor honnør til verneombudet som har frontet varslingssaken som stod på trykk i avisa Hordaland 4. mars. Dette krever utrolig mye av en person.

Arbeidsmiljøloven § 2-4 gir ansatte rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og § 2-5 skal gi vern mot gjengjeldelse ved varsling.

Etter at jeg som Hovedverneombud stod fram i intervju i avisa Hordaland 21.02.2015 og fram til jeg gikk av med pensjon 1.12. samme år, blei jeg utsatt for flere hendelser som jeg opplevde som gjengjeldelse.

Siste dagen før en etterlengtet ferie blei jeg kalt inn til personalsjef og overlevert en skriftlig klage hvor det stod at jeg som Hovedverneombud hadde handlet i strid med Arbeidsmiljøloven.

Granskingsadvokat Harald Pedersen blei satt på saken, og siste arbeidsdagen min i kommunen var det møte med rådmann og personalsjef.

Konklusjonen i rapporten var at jeg som Hovedverneombud hadde brutt Arbeidsmiljøloven, og at det hadde blitt vanskelig for meg å fortsette som arbeidstaker i Voss kommune hvis jeg ikke hadde gått av med pensjon.

Blei dømt av en granskingsadvokat uten å ha egen forsvarer, rådmannen var fornøyd med resultatet, og dermed var saken formelt sett avsluttet.

Voss kommune har utarbeidet lovpålagte retningslinjer som sier hvordan ansatte skal behandle hverandre.

Når rådmannen velger å offentliggjøre granskingsrapporten fra Kulturhuset uten anonymisering imot ønske fra hovedpersonen, er dette etter min mening et simpelt forsøk på å skyve ansvaret fra seg.

Problemet er bare det at ansvar kan ikke delegeres.

Gode retningslinjer alene er heller ikke nok, de må følges opp i praksis.

Her er Voss kommune sitt svar frå rådmann Einar Hauge

Voss kommune har rutiner og retningslinjer som er klare på korleis varslingssaker skal handsamast. Desse er vedtekne i Administrasjonsutvalet i 2014. Varslingssaka ved Voss kulturhus er handsama etter desse retningslinjene, som seier det er rådmannen som skal konkludere i slike saker.

Nyberg vart ikkje utsett for gjengjelding etter å ha uttala seg til Hordaland. I rapporten frå KS-advokatane, som kommunestyret handsama i 2016, kjem det klart fram at varsling via media, som var tilfellet i saka om fryktkultur, sjeldan er å sjå på som forsvarleg varsling. I rapporten vert det påpeika at å gå ut i media slik hovudverneombod Nyberg gjorde, kan medføra stor skade på arbeidsmiljøet og einskilde leiarar, og vart vurdert som ei uforsvarleg varsling. Eit hovudverneombod skal virka for eit forsvarleg arbeidsmiljø for alle tilsette i kommunen, også leiarar. I KS-rapporten om fryktkultur, vert det hevda at hovudverneombodet ikkje gjorde dette. Det vart også påpeika at om dei same sakene vert meldt opp på nytt utan at nytt faktum er tilført, kan det i seg sjølv representera ei trakassering av dei som vert utsett for dette.

I etterkant av KS-rapporten opprettheldt Nyberg, som hovudverneombod, påstandar i ei sak som alt var avslutta. Mellom anna gjennom brev til representantane i kommunestyret. Dette gjorde til at ein tilsett i Voss kommune klaga på opplevd trakassering frå hovudverneombodet. Voss kommune handsama klagen i tråd med rutiner og retningslinjer, og ein ekstern advokat konkluderte etter ei faktaundersøking med at hovudverneombodet si åtferd krenka den tilsette, og slik sett utgjorde brot på arbeidsmiljølova. Eit hovudverneombod må som alle andre forhalde seg til arbeidsmiljølova og klagen på hovudverneombod Nyberg måtte difor handsamast. Dette er ikkje gjengjelding, men å fylgja opp dei vedtekne rutinene og retningslinjene kommunen har.

Rapporten etter varslingssaka ved Voss kulturhus er gjort offentleg etter krav om innsyn frå avisa Hordaland. Rådmannen har, etter ei ekstern juridisk vurdering, unntatt personsensitive og teiepliktige opplysningar slik lovverket krev. Namn på involverte er ikkje slike opplysingar. Avgjerda om å bruka namn på dei involverte personane i omtale av saka i Hordaland, må difor stå for redaktøren i avisa si rekning. Det er altså ikkje noko «simpelt forsøk på å skyve ansvaret fra seg» frå rådmannen si side, men ein konsekvens av det gjeldande lovverket Voss kommunen arbeider etter.