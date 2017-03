Voss Energi vil framleis ta verna vassdrag

I oppslaget om flaumsaka 21.2. vert Voss Energi (og BKK) sitert på at dei «legg til side planane om kraftverk». Det må då kun gjelde storplanane i Raundalselva. Enn så lenge. For Voss Energi har ingenting imot å ta verna vassdrag.

Dei har levert søknad om Haugamoen Kraftverk inst i den likedan verna Bordalselva. Tappinga vert frå Løkjane, ei kjend natur- og stølsperle. Søknaden er - sjølvsagt - innan grensa på 1 Mw som teoretisk er mogleg å få løyve til i verna vassdrag. Men alle skjøner at også småkraftverka inngår i kraftbransjen sitt stendige arbeid for å demontera det overordna vassdragsvernet bit for bit, også lokalt.

Ein konsesjon for Løkjane-prosjektet vil ta eit til no kraftverk-fritt område, og naturlegvis opna for andre planar.

Vernevedtaka og kraftkonsesjonane har - eller skulle hatt - éin ting felles: at dei er varige. Difor har Voss Energi aldri høyrt krav frå oss naturvernarane om at Palmafossen kraftverk skulle bli demontert eller utgå ved høg alder, etter at elva vart verna.

Kunne då ikkje Voss Energi synt litt takt og tone frå si side, vore ørlite rause, og lete også vernevedtaket vera i fred, vera varig? Men nei, Voss Energi vel stendig å fremja prosjekt i det vesle Voss har att av urørte vassdrag, i små som i store elvar.

Eg er forarga over at eit heilkommunalt selskap utvisar manglande respekt for intensjonane i Stortinget sitt vedtak om varig vern av vassdragsnaturen ovanom Vangsvatnet. Er det ingen i styrerommet som vil at Voss Energi tek ei anna rolle i lokalsamfunnet enn stendig å vera aggressiv utbyggjar og konfliktskapar?