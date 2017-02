Mjøl-larve skal bli fiskemat

Framtidskosten til oppdrettslaksen går på larveføter på Voss.

Det trur i alle fall larvegründer Alexander Solstad Ringheim og laget hans i selskapet Invertapro AS.

Selskapet som etablerte seg på Voss i fjor, har drive verksemd fleire år i Tanzania, og er eit internasjonalt føretak i form av eit tverrfagleg lag frå Tanzania, Noreg og Nederland. Selskapet er samarbeidspartnar med mellom andre Norsk miljø- og biovitskaplege universitet, Fredskorpset, Sokoine Univercity of Agriculture og Norsk Institutt for Biovitskap.

Solstad Ringheim har fått stønad frå fleire hald til arbeidet sitt, og torsdag la han fram prosjektet for ein fullteikna innovasjonskonferanse i Kulturhuset på Voss.

Konferansen var i regi av næringshagane på Voss og i Hardanger. Mellom føredraga om nyskaping, utfordringar, synergiar, samarbeid, nettverksbygging og ikkje minst erfaringar frå etablerte aktørar i næringslivet, dukka altså Alexander opp med sitt føredrag - og ei krukke full av levande, kravlande guloransje larvar.

Fora på avfall

Det er veksande trong for meir råstoff i ei framtid med ei stadig veksande mengd oppdrettslaks som treng mat. Fiskefôrressursane i havet er langt frå uavgrensa, og ein treng nye løysingar på korleis oppdrettsbransjen kan få fatt i meir, og samstundes berekraftig mat til fisken. Alexander Solstad Ringheim meiner svaret ligg i insektverda.

- Fisk har alltid levd av insekt, og forretningsideen vår er å nytta avfall frå næringsmiddelindustrien til å fôra opp larver, som igjen kan verta mat for fisken, fortel han, og utdjupar.

- Larvene vert malne opp til mjøl, som vert til fiskefôr. Dette mjølet har høg proteinverdi og er rikt på viktige næringsstoff fisken treng. I dag finst det store potensial i avfall frå næringsmiddelindustrien. Berre frå epla i Hardanger ligg det tonnevis med potensiell mat for insekt, som kan brukast til vidare bioproduksjon. Tala er ganske omtrentlege førebels, men om ein ser for seg at me har kring 360.000 tonn avfall på landsbasis, så kan det verta til 75.000 tonn mat i form av larvar, fortel Alexander.

- Det eg likar

Selskapet Invertapro AS er alt etablert på Voss der dei jobbar med pilotanlegget for ein framtidig insektfabrikk. Her skal larvane få meska seg i mellom anna mask frå ølbryggeria.

Med seg på laget har Invertapro investor Jon Gjerde. Han er oppglødd for larveplanen.

- Dette er jo rett inn på det eg likar. Det er berekraftig, miljøvenleg og økologisk. Det er jo fantastisk, seier han.

- Enno langt att

- Me har enno langt att, og me er framleis på eit stadium der me prøver oss fram. Men me har trua på prosjektet, og me har rikeleg med erfaring frå liknande arbeid i Tanzania, fortel gründaren.

Saman med Gjerde, skryter han av verdien av Næringshagen på Voss, som hjelper dei i veg med noko som altså kan verta ein del av berekraftige løysingar for framtida.

-Det betyr veldig mykje å ha andre å snakka med, lufta erfaringar, drøfta utfordringar knytte til formelle prosessar, lovverk, søknadsprosessar og slikt. Då er det gull verdt å ha ein næringshage som den me har på Voss, seier Solstad Ringheim.

Det er godt å høyra for Sissel Kristin Mugås Bjørkhaug i Næringshagen.

- Det er jo nettopp det som er kjerneverksemda vår; å leggja til rette for at dei kan nå måla sine. Me har god breidde i næringslivet vårt for tida, og det er veldig hyggjeleg å sjå at så mange kom på konferansen i dag. Det gler oss at det er stor interesse for nyskaping og innovasjon, noko Invertapro er eit glimrande døme på, seier Sissel Kristin Mugås Bjørkhaug.