Mjølner Birken og Almoda på 4.

To fjerdeplassar vart beste resultata for vossahestane på Bergen travpark torsdag. Mjølner Birken til veteranen Ivar Herre og Gunnar Viveli vart nr. 4 i 3. løpet. Han gjekk på 29,0 og fekk 3000 i premie. Almoda til Brit og Hans-Henry Dregelid trava også inn til 4. plass, i 7. løpet. Ho gjekk på 35,3 og fekk 4000 for innsatsen. I same feltet fekk Bjørketora til Nils T. Bjørke 8. plass, tid 39,2 og 3000 i premie. Teddy Jenta til Ida og Magnar Nornes sikra seg 6. plass i 6. løpet, tid 31,7 og 3000 i premie. Siste vossapremien gjekk til Super Lisa, eigd av Brynjulv H. Løno og kuska av Eirin Dächert Norekvål. Super Lisa gjekk på 31,2 og fekk 3000 i premie.