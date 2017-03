To menn hamna i krangel under ein fest på Bulken ungdomshus natt til sundag. Dei to krangla høglytt og byrja opptaktene til ein slåsskamp. Ein patrulje kom til staden nær halv to og ba dei to om å forlata festen, noko dei etterkom utan innvendingar. Dette opplyser Vest politidistrikt sin operasjonsleiar Hans-Eirik Thue.