160 friskusar hadde førehandskjøpt billettar til utekonserten i Hedleberget laurdag kveld.«Mykje ljos og lite varme» levde opp til namnet.

Det var grillmat, øl og god stemning i fellesbrakka laurdag kveld, før publikum gjekk samla ned til konserten i Hedleberget.

- Me gler oss veldig, sa Margrethe Alm, som var saman med Sidsel Opheim og Åsta Birkeland.

- Eg har berre vore på konsert ein gong i Hedleberget før, og det var for å sjå Sigrid Moldestad om sommaren. Dette vert noko heilt anna, sa Opheim, som var spent på den mykje omtala ljossetjinga i skiferbrotet.

Birkeland hadde fått konsertbilletten i jolegåve.

- Eg forventar at det vert stemningsfullt og eksotisk, med mykje hjartevarme. Eg trur det vert fint å oppleva, sa ho.

Elektrisk i lufta. Og stemningsfullt var garantert eitt av stikkorda som arrangørane sikta mot.

- Me har sett opp ljospærer der ingen skulle tru at det gjekk an, erklærte Yngve Høyland i Voss Lyd føre konserten.

Han var glad for at alt hadde gått som det skulle under opprigginga. Også primus motor Kristin Lemme var nøgd med førebuingane. Rett før konserten var det berre fakkeltenning som stod att.

- Det kom temmeleg mykje snø torsdag, så me har stått på og det har vorte mykje måking. Vêret dei siste dagane kunne ikkje vorte betre, og no er me så spente at me kjenner oss heilt elektriske, sa ho.

MAGISK: Utekonserten i Hedleberget var eventyrleg vakker. Voss Lyd hadde gjort seg stor flid med å få til det perfekte ljoset.

Pannekaker og Signe Seim. Det er vanskeleg å skildra det vakre ljoset som var i Hedleberget under konserten. Grønt, blått, rosa og raude fargar lyste opp den kvite snøen, med skiferbrotet og snødekte tre som ei nesten trolsk ramme rundt det heile.

Ørjan Borge på trommer, songarane Kari Finne Sognnæs og Karen Fadnes Brattebø, bassist Yngve Jordalen, pianist Lars Hammersland og gitarist og songar Svein Are Mørkve utgjorde ei fin og samstemt gruppe som klarte å fanga publikum. Kari Finne Sognnæs og Karen Fadnes Brattebø opna med «Eg ser deg, eg ser deg», og sette stemninga for kvelden. Musikken var dels sjølvlaga, dels omsette tekstar. Også dikt av Signe Seim og Jakob Sande hadde fått musikalske tonar. I Hedleberget fekk dei frammøtte også høyra musikk av mellom andre Lars Winnerbäck, songar med mellomalderpreg og ein sjølvskriven song om pannekaker, signert Yngve Jordalen.

Frysningar på alle måtar. Kanskje kunne det vore litt fleire songar med meir trykk, slik at publikum fekk rørt litt på seg undervegs, eller kanskje Hordaland sin utsende rett og slett berre burde kledd på seg meir. Med sju minusgrader denne kvelden varte ikkje konserten meir enn ein times tid, og det var heilt greitt.

SPELTE SAMAN: Det var god stemning mellom musikarane som stod på scena. Frå venstre Ørjan Borge, Kari Finne Sognnæs, Svein Are Mørkve, Lars Hammersland, Karen Fadnes Brattebø og Yngve Jordalen.

Hadde ikkje kulden gjeve publikum frysningar, så ville nok stemninga, ljoset og musikken saman gjort det. For utekonserten i Hedleberget var ganske så eventyrleg.

- Eg synest det var ei magisk stemning. Det var veldig fint og ljossetjinga var heilt fantastisk. «Eg ser deg, eg ser deg» var flott som opning. Ljossetjinga var med på underbyggja teksten, sa Sidsel Opheim etter konserten.

Til saman 220 personar fekk med seg denne spesielle hendinga, og forhåpentlegvis freistar det arrangørane til gjentaking.

PØLSER OG ØL: Både før og etter konserten var det servering i fellesbrakka. Margrethe Alm (i midten med blå lue) gledde seg føre utekonserten.