Namnet vert Vossestrand barne- og ungdomsskule

VOSS: Så er det bestemt: nye-skulen på Sundve skal heita Vossestrand barne- og ungdomsskule.

Dermed basta!

Utvalet for levekår hadde saka på bordet torsdag, og brukte mindre enn tre minutt på avgjerda.

Gild eller ugild?

Fyrste minuttet gjekk då med til å avklara om nestleiaren i utvalet, Arne Gilbakken (Sp) var ugild i saka. - Eg sit i samarbeidsutvalet ved skulen. Og då er eg kanskje inhabil i saka? - undra han.

- Men er du ikkje kommunen sin representant der? - spurde kommunalsjef Else Berit Kyte.

- Jau då, stadfesta Gilbakken. - Men då sit du jo der på kommunen sine vegner, og er slett ikkje ugild, fastslo kommunalsjefen.

Kyte bad i tillegg utvalet avklara om dei skulle avgjera saka i møtet, eller om dei berre skulle gje tilråding, og la kommunestyret føreta den endelege dåpen.

- Om det er opp til oss å avgjera dét, så bestemmer me namnet her og no, fastslo utvalsleiar Stein Helge Mandelid (Ap).

Samrøystes vedtak

Debatten i saka vart kort og effektiv.

- Når FAU har gått inn for Vossestrand barne- og ungdomsskule, og samarbeidsutvalet har støtta dette, då kan sjølvsagt ikkje me seia noko anna, syntest Karethe Lunde (Ap).

- Reint personleg kunne eg tenkt meg det langt kortare Vossestrand skule som namn, repliserte partifelle Mandelid.

- Men i ei sak som denne høyrer me sjølvsagt på foreldra, la han straks til.

Fleire bad ikkje om ordet, og ved avrøystinga slutta heile utvalet seg til namnet: Vossestrand barne- og ungdomsskule.