NM-suksess for karate-Jacob

Jacob Hagen tok sylv og bronse under NM i karate i Bærum med helga.

- Eg er mest nøgd med bronse- medaljen i mønster. Og eg er litt skuffa over at det ikkje vart gull i kamp, seier Jacob Hagen. NM i karate gjekk av stabelen i Bærums idrettspark med helga. Jacob Hagen var einaste deltakaren frå Voss Karateklubb. Han går i klassen 14/15 år i pluss 70 kg. Vossingen tok ein flott 3. plass i kata (mønster) laurdag, og ein 2. plass i kumite (kamp) sundag.

Han har vore med i NM to gongar tidlegare, men aldri vore på pallen før.

- Før årets konkurranse er ein tapt bronsefinale det beste eg har gjort i NM. Så dette er god framgang, seier Jacob Hagen.

Gull i lomma

Jacob Hagen hadde gullmedaljen i lomma i kampen mot Teodor Gundersen frå Sarpsborg.

- Eg starta bra, tok det fyrste poenget og fekk føringa i kampen. Og eg kom opp i 2-0-leiing. Men så mista eg føringa og tapte 2-4. Det var surt. Eg hadde skikkeleg lyst på tittelen, seier vossingen.

I mønster overraska han seg sjølv.

- Eg har ikkje gått mønster så mykje. Så dette var eg godt nøgd med.

Tidlegare i sesongen vann han gull i begge stilartane i vestlandscupen i open klasse. Seinare i sesongen er det aktuelt for Jacob Hagen å reisa til Berlin for å delta i ei internasjonal turnering.

Bra for klubben

Rune Joanesarson i Voss Karateklubb meiner det er positivt for karate- miljøet på Voss at Jacob tok NM- medaljar i Bærum denne helga.

- I kamp var det venta at Jacob skulle ta medalje. Eg trur nok han er litt skuffa over at det vart sylv og ikkje gull der. Det var låg deltaking i denne øvinga. Medan bronsen i mønster kom nokså overraskande og med sterkare konkurranse, seier Rune Joanesarson.