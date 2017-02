Ny kommune frå fjord til fjord

To kommunar skal leggjast ned og ein ny skal dannast, når Voss og Granvin vert slått saman. Eit stort arbeid ventar, var bodskapen frå dei to ordførarane på fellesmøtet.

Ein stor og ein liten kommune skal sveisast saman, Granvin med sine 933 innbyggjarar, Voss med sine 14.510. Styrkeforholdet er mykje det same også på andre sentrale område. Torsdag møttest formannskapa i dei to kommunane, saman med administrasjon og tillitsvalde frå Granvin og Voss.

Sjå video frå det historiske møtet her!

- For Granvin har dette vore ei større og viktigare sak enn for oss, før. Men me går over i ein ny fase no, varsla vossaordførar Hans-Erik Ringkjøb. For begge kommunane vert det ein stor prosess. Det er ikkje nokon uvanleg situasjon, med ein stor og ein liten kommune som skal samlast.

- Eg har stor tru på at det skal gå bra, sa Ingebjørg Winjum, ordførar i Granvin.

- Gravensarane er stort sett klare for å snu seg mot Voss. Me har berre tida og vegen, så det er berre å setja i gang så fort som mogeleg.

Verta betre kjende

Dei to ordførarane treng ikkje lenger kivast om kven som har toppen av Olsskavlen (1576 moh) i sin kommune. Nye Voss vil strekkja seg frå Bolstadfjorden til Granvinsfjorden. Mange formalitetar skal på plass, men òg uformelt skal mange verta betre kjende med kvarandre, peika rådmann i Granvin Trude H. Letnes på.

Fellesnemnda vert eit sentralt organ i arbeidet. Dei skal mellom anna tilsetja medarbeidarane i den nye kommunen. Det gjeld dei som vert overført frå dei «gamle» kommunane, og eventuelle nye. Arbeidet med den nye kommunen bør organiserast som eit prosjekt, med ein vedteken prosjektplan og organisasjon, informerte Trude H. Letnes.

Tek fela til Voss?

Korleis den nye kommunen skal organiserast politisk vert ei viktig oppgåve å finna ut av. Det skal vedtakast kommunevåpen, og tilsetjast rådmann og revisor i den nye kommunen. Når det gjeld kommunevåpen hadde dei to ordførarane førebudd eit framlegg der hardingfela frå Granvin vart brukt med fargane frå Voss sitt våpen - ei kvit fele på raud botn.

Framlegget vart godt motteke, etter reaksjonane i forsamlinga å døma.

Arbeidet framover er ikkje berre omfattande, det vert også krevjande å driva noverande kommunar samtidig som prosessen mot samanslåing skal rulla og gå, peika Ingebjørg Winjum på.

Ordførarane oppmoda til engasjement for arbeidet som ventar.

- Det er vår jobb å skapa dette engasjementet, sa Hans-Erik Ringkjøb.

- -Fordi me vil

- Og me skal gjera dette fordi me vil, ikkje fordi me må. Me må framsnakka den nye kommunen.

- Eg forventar at det vert ein god prosess, sa Ingebjørg Winjum.

- Eg håpar at gravensarane skal føla at dei får gode tenester også i framtida. Voss satsar veldig på reiseliv, og Voss saman med ein kommune i Hardanger opnar store mogelegheiter for den nye Voss.

Hans-Erik Ringkjøb samstemte i dette, og såg fram til å få ein kommune som strekkjer seg frå fjord til fjord. Samtidig understreka han at Voss må vera rause i denne prosessen.

- Eg gler meg, men det vert ein stor jobb!

Partipolitisk samling

I innlegga frå forsamlinga vart det uttrykt forventningar om eit stort arbeid, med eit greitt resultat. Informasjon ut vert avgjerande for om innbyggjarane skal kjenna seg ivaretekne og høyrde, peika Lars Brekke (Ap) i Granvin på.

Sigbjørn Hauge (Sp) var oppteken av at det partipolitiske samarbeidet mellom gruppene i Voss og Granvin må koma kjapt i gang. Anita Jordalen (Sp) la vekt på at det nye kommunestyret må representera heile kommunen, og ikkje berre sentrum, slik tendensen er no. Dei to ordførarane oppmoda dei politiske partia til å ha dette i mente, fram mot neste val.

Rune Magnar Røthe som er tillitsvald i Granvin la fram ynske om at tilsette også får fylgja arbeidet i fellesnemnda som observatør, og spurde også etter ordning med frikjøp, for å vera med på prosessen. Dei frammøtte hadde også ein runde på om medlemene i fellesnemnda skulle ha personlege varamedlemer, eller om varalista skal vera numerisk. Truleg vert det siste valt, slik at det vert god kontinuitet i arbeidet i nemnda.

Etter ein pause med kakeservering og godlynt mingling, vart det historiske møtet avslutta med applaus.