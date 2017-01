Nydelege salmar etter Kammors-Anders

- Konserten var fantastisk. Han gjekk rett i hjarta på meg!

93 år gamle Martin Jordalen hadde meir enn nokon andre eit personleg forhold til konserten «Fem salmar i gammal syngjartradisjon etter Anders A. Jordalen» i Vangskyrkja sundag kveld. Som einaste attlevande son av Anders A. «Kammors-Anders» Jordalen, hadde han og den næraste familien teke turen frå Bergen for å oververa den spesielle hendinga.

- Me las om konserten i avisa, og då måtte me berre ta turen til Voss, sa ei av døtrene.

- Eg kjenner att alle songane etter far. Det var mykje song i heimen vår, og han far var flink til å vitna om Jesus, sa Martin - som har budd det aller meste av sitt vaksne liv på Radøy og i Bergen.

- Det var ein flott konsert. Ho som spelte fiolin var fantastisk flink - ja, dei andre òg!

I OPPTAK: Publikum fekk høyra lydopptak med Anders A. Jordalen og hans heilt spesielle måte å syngja på.

Særmerkt

Å seia at Anders A. Jordalen hadde ein heilt eigen måte å syngja på, er inga overdriving. Kvart einaste ord med meir enn ei staving - og mange av einstavingsorda òg - fekk ei ekstra utbrodering eller tre når Anders song.

Slik Berit Opheim så vakkert gjenskapte syngjemåten sundag kveld.

RETT I HJARTA: Musikken til Jo Asgeir Lie, og måten han vart framført på, gjekk rett i hjarta på 93-årige Martin Jordalen, einaste attlevande sonen til Kammors-Anders.

Magisk

I tillegg til dei fem salmane som var innbakte i Jo Asgeir Lie sine nyskrivne arrangement, song Berit også to salmar utan tonefylgje: Mitt hjerte alltid vanker av hans Adolph Brorson og Ingen vinner frem til den evige ro av Lars Linderot.

Begge er skrivne på 1700-talet og finst ikledd ulike tonar.

Heilt til sist i konserten fekk publikum høyra eit lydopptak der Anders sjølv song. Det gjorde stunda endå litt meir magisk.

Kontrastar

- Eg hadde trong for å skapa kontrastar, sa Ole Bull-rektor Jo Asgeir Lie då han presenterte verket han har skrive på oppdrag frå distriktsmusikarane.

Kontrastane låg kanskje fyrst og fremst i dei instrumentale mellomsatsane Den vegen eg såg, Etterspel og Eit minne - men òg i dei musikalske arrangementa på salmane.

Det tekstlege materialet er til dels tungt og mørkt, men Lie sin musikk skapte ei vakker og kraftfull motvekt.

Ikkje tilfeldige

Titlane på dei instrumentale mellomspela var heller ikkje tilfeldige.

- Spelemennene følte ofte eit hardt press inn mot det å velja den smale veg, og titt laut dei føre ein hard kamp med seg sjølve før dei kunne velja den vegen dei såg.

Lie gav den harde og kaotiske kampen uttrykk, før han førte fram mot ei harmonisk og tonalt vakker avklaring.

Om Etterspel sa Lie at det i enkelte bygder kunne få dramatiske konsekvensar for spelemenn som spelte til dans. Fordøming og utstøyting var ikkje ukjende verkemiddel.

Endeleg saman

Konserten sundag kveld har ei litt spesiell forhistorie:

- Berit og eg er vaksne opp meir eller mindre samstundes, men sjølv om me begge er utdanna musikarar har me nesten aldri opptredd saman. Derimot har me ofte møtst på stader der me begge har opptredd, kvar for oss, fortel fløytist Øystein Haga.

Men i ei gravferd for nokre år sidan der dei begge skulle opptre, kvar for seg, vart dei oppmoda om å gjera noko saman.

- Det gjekk svært bra, og då var det eg spurde: dersom me distriktsmusikarane skulle gjera noko lokalt, kunne du då tenkja deg å vera med, og kva musikk skulle det i så fall vera? Då svara Berit, heilt kontant, at det måtte vera songane etter Anders A. Jordalen!

Støtta prosjektet

Haga, og distriktsmusikarkollega og fiolinist Helga Hjetland, kontakta Jo Asgeir Lie for å høyra om han kunne tenkja seg å skriva og arrangera musikken.

Svaret var ja, og for å koma frå idéstadiet til aktiv handling vart det søkt om stønad frå Kjønnegard Stiftelse.

Også her var svaret ja, og utan denne støtta hadde det ikkje vorte noko av planane. I tillegg har Voss Sparebank, Vekselbanken og Voss Energi støtta prosjektet.

I tillegg til Hjetland og Haga, var pianist Inger-Kristine Riber med på konserten.

Godt grunnlag

Det var nok langt fleire enn Martin Jordalen som tykte konserten var fantastisk og at han gjekk rett i hjarta. Her ligg det musikk som til dømes Osafestivalen bør gripa tak i.

Også komponisten sjølv oppdaga undervegs at her ligg det potensial både for å arrangera for eit større ensemble, og for å utvida det musikalske til ein fullskala festivalkonsert.

Den aldeles nydelege sakte valsen som Kammors-Anders song i salmen Jeg ser deg, O Guds lam å stå, er til dømes som skreddarsydd for å introdusera Voss spelemannslag undervegs, og med Jo Asgeir sjølv på trekkspel vil dette verta eit høgdepunkt på ein kvar konsert.

- Det lyt andre avgjera, sa smålåtne Jo Asgeir, då Hordaland lanserte ideen om ein utvida konsertversjon til Osafestivalen. Men uvillig var han ikkje!