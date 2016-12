Nye snikkarar lærer gamle knep

- Å reisa eit heilt bygg som står i hundre år, utan å bruka ein einaste spikar, det er stilig.

Dunk og saging høyrest frå Kultur- akademiet på Tvildemoen. Tømrarelevane Håvard Matre, Morten Eideteigen, Endre Østrem Nesthus, Steffen Bakka og Bernt Viking Sandstå, står saman med andre elevar i ein ring kring Trond Oalann inne i snikkarbygget.

Dei unge snikkaremna ved Nye Voss vidaregåande skule fylgjer konsentrert øksehogga til kurshaldaren frå Hordaland fylkeskommune.

Han lagar spor i ein diger furustokk, som skal verta ein del av eit bygg dei skal setja saman og reisa etter ein urgammal metode. Dei skal nytta gamle verktøy og gamle knep, og Oalann skal læra dei unge korleis vestlendingane har sett opp fjellstøe reisverk sidan jern- alderen.

STÅR ÅR ETTER ÅR. I vår moderne tid er lasermålarar, standardiserte byggjesett og supernøyaktige automatiske verktøy, kvardagslege saker for snikkarane. Det meste er greitt å få i vater. Det meste er snorbeint alt frå saga, og det meste er godkjent etter ein eller annan standard.

Fullt så snorbeint var det ikkje for handverkarane før i tida, og kontruksjonstypane speigla gjerne tilstanden til materialane og ikkje minst eigenskapane til verktøya og tømmeret. Ein laut kjenna til korleis treet oppførte seg, og ein måtte framfor alt vita korleis ein svingar øksa, eller nyttar eit hoggjern.

KAFFIBÅL: Eit naturleg innslag ved eit kulturakademi. Grindbygget nyttar materialane godt, men det vert no litt kapp til bålet.

Grindbygg heiter reisverket elevane skal læra om. Om dei vart sette opp for nokre hundre år sidan, står mange av dei like godt den dag i dag, og vitnar om at dei hadde greie på byggfag i gamle dagar også.

Konstruksjonen grindbygg kan vera ei vidareføring av vikingane sine konstuksjonar for langhusa dei budde i. Teknikken er framleis ein nytta måte å setja opp løer og naust og andre driftsbygg på Vestlandet.

Difor er også kurset som Bernt Viking og Steffen og dei andre er på, ein del av opplæringa for elevane ved tømrarlinja på Voss.

Ein skal kjenna litt av si fagsoge, og dessutan veit ein jo aldri når det kan dukka opp eit oppdrag i ei gammal løe ein gong.

UKJENDE VERKTØY. Me møter dei fyrste veka i desember, på den fyrste dagen i kurset. Litt nølande står dei saman rundt Oalann, og vert kjende med ord som «kneppert», «stav», «paralellforskyving», «naglar» og «bete», medan læremeisteren losar dei gjennom teorien bak ein ekte grindkonstruksjon.

Oalann jobbar etter «show, don't tell»-prinsippet. Elevane kastar seg ut i det. Snart er fleire oppgåver fordelte. Heile stasen skal reisast utan bruk av straum, bensin eller spikar. Øks og hoggjern, derimot, er obligatoriske tarvend, i ein situasjon som er ganske fjern for dei unge snikkaremna.

TILRIGGING: Jon Sigurd Hernes og Sander Nåsen Neteland riggar til for oppmerking og tillaging av sperr. Kaffibålet sikrar god stemning.

Kjenna knepa. - Det me skal gjera no er, eh, korleis skal eg forklara dette då ... jau, me skal setja saman grinda på bakken, slik ho skal stå til slutt, og når me då skal merka delane, så må me hugsa på eit par viktige ting, fortel Trond. Han forklarar kvifor det er smart å bruka metoden parallellforskyving til nett denne jobben.

Elevane er noko fomlete enno. Det er ikkje rart. Dei har ikkje vore borti noko av dette før, og ikkje får dei røra ein spikar, ikkje ta i ein drill eller starta ei elektrisk sag. Laser er «no go».

Dei er på bortebane, men samstundes kjenner dei litt på det å stå med beina djupt planta i hjarta av vestnorsk snikkar- soge.

- Noko av det som skil gammal og moderne byggjeteknikk, er måten å måla og merkja på. Gamle materialar sette krav til ein annan fleksibilitet frå dei som skulle setja dei saman. Materialane var ulike, hadde heilt eineståande kvalitetar, men også utfordringar. Ein måtte kjenna til desse ulikskapane, og ein måtte kjenna til korleis ein kunne nytta seg av måtar å måla opp og merkja på eit vis som fungerte etter siktemålet, som var å få opp eit stødig og beint bygg, fortel Trond.

LÆREMEISTEREN: Ein av kulturberarane i fylkeskommunen, Trond Oalann, lærer frå seg gamle knep.

Håvard og Bernt Viking grublar litt over dette med paralellforskyving. Dei har teke poenget, og er i gang med å testa det ut i praksis, for å få det i blodet så og seia.

KNEKTE KODAR. Så går det eit par dagar. Me vitjar på torsdagen same veka. Dei er ein heilt annan gjeng no, og det er ein heilt annan tone rundt stokkane, som medan me har vore borte, har blitt til stavar, betar og taksperr i ei framtidig grind.

Elevane står ikkje i ro, dei ber stokkar hit og dit, ropar ut korte ordrar til kvarandre og er opptekne, har knapt tid til pressa som er på vitjing.

Nokre måler og merkjer, andre høgg spor så flisene fyk. Sjargongen sit strammare. Dei er trygge på kva som er kva av dei ulike delane av ein grindkonstruksjon.

- Me held på med sperra no. Grindene ligg der borte, og der ser du beten, seier Olav Jansen.

Han brukar uttrykka som om han aldri skulle gjort anna. Skråsikkert set han ein bein blyantstrek der sporet til skråbandet skal sagast ut. Han er viss på at grinda vert reist denne dagen, og ikkje i morgon, som var planen. Han får støtte av medelev Daniel Anthun Bakketun.

GRINDA ER OPPE: Når stav og bete er sett saman, er det tid for å reisa grinda og få på plass resten.

LÆREVILLIGE ELEVAR. Kurshaldar Oalann er full av lovord om deltakarane frå Voss vidaregåande skule.

- Ja, du verda. Eg har vore ein del rundt og halde kurs, men aldri har eg møtt så engasjerande lærarar som Leif Johan Mandelid og Kåre Tveite, og så seriøse og dedikerte elevar. Dei går jo på for full musikk! Dei vil verkeleg læra det me kan læra dei, og dei er dyktige. Det er ikkje vanleg, i alle fall er ikkje eg van med slikt engasjement. Dei må ha eit fantastisk læringsmiljø her på Voss. Denne veka har vore svært gjevande, seier kursleiaren.

Orda vert snappa opp av Steffen og Bernt Viking, som nett har fått med seg korleis ein sliper hoggjerna.

-Det er kjekt å høyra, seier dei litt brydde over skrytet, og summerer opp veka slik:

- Dei gamle kunne sine greier. No, når me har vorte kjende med teknikkane, så er konstruksjonen ganske logisk. Men me måtte tenkja litt. No har me reist eit bygg som det skal ein del til for å riva ned. Eit heilt bygg utan ein einaste spikar, det er jo stilig, seier karane. Og kurshaldaren nikkar.

MODELLEN: Like ved arbeidsplassen, har dei plassert ein miniatyrmodell av eit grindbygg.