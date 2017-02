- Brutus er hunden vår

Er du på Bolstadøyri, kan du få auge på ein familie som går tur med ein hårete, liten gris.

Brutus på 8 månader gjer nemleg jobben som hund på mini-småbruket til Per Aage Bolstad på Bolstadøyri. Til stor glede for store og små i familien.

- Sitt, Brutus.

Den tjukke, hårete minigrisen set rumpa ned på grusen. No vert det belønning!

VASSGLAD GRIS. - Han seier at «det er liksom hunden min», dette, seier kona Helen Bolstad.

Barnebarn Petra på 3,5 år er og begeistra for grisen. Ho legg seg ned i graset og rullar. Brutus kikar på henne. Tre generasjonar tobeinte bur under same taket. Brutus deler fjosen med fem sauer.

- Eg plar ofte gå tur med han ned til fjorden, seier Per Aage. Han og Brutus ruslar ned vegen og over jordet. Helen, Petra og Petra si mor Hilde Birkeland blir med. Vel framme nede ved fjorden vil Brutus vassa.

- Det er heilt uvanleg at grisar likar vatn. Det har eg aldri vore med på.

STUKKEN GRIS. Brutus er minigris nummer tre i familien Bolstad. Den fyrste var ein hanngris som berre lagde ugagn.

- For det fyrste vart han så feit. Dottera mi passa han når me var på ferie og han la på seg noko grasalt, vog vel 70-80 kilo. Iblant gjekk han og rak langsmed elvebakken og datt ned på stranda. Då måtte eg ned og henta han, og då skreik han som ein «stukken gris» så heile bygda trudde eg var i gang med slakting.

PETRA OG BRUTUS: Petra (3,5), barnebarn til Per Aage Bolstad, set stor pris på å gå på rusletur med minigrisen.

Til slutt vart han avliva. Og det stogga ikkje interessa. Neste gris ut var ein hogris, men ho vart sjuk og måtte avlivast ho òg. No er Brutus komen til gards, litt som erstatning for at dei ikkje lenger har hest i stallen.

GRISEKOS. Brutus legg seg ned på ryggen og vil gjerne ha kos på magen. Petra klør grisen på magen og han gryntar nøgd.

Ein minigris kostar ikkje så mykje, for Brutus betalte dei 1500 kroner. Og han kosar seg godt med skyller frå maten frå menneska sitt bord.

Han har fint gemytt og er triveleg å ha på garden.

- Denne grisen skal i alle fall aldri serverast på noko bord, seier Per Aage.

MINIGRIS: Grisen likar å bli klappa på, nett som ein hund.

LEITAR: Brutus grev i jorda, leitar etter gode ting å eta.