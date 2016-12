- Har fylgt regelverket i saka om jolesamling

VOSS: Fylkesmannen har stilt fleire spørsmål kring den nye ordninga med jolesamling, som skulane i Voss innførte i samarbeid med kyrkja.

Kommunalsjef Else Berit Kyte skriv i sitt svarbrev at grunnskulane ved rektorane har halde seg innan gjeldande regel­verk.

- Rektorane i skulane på Voss sette kollektivt fram ynskje om ikkje å gjennomføra skulegudsteneste før jol i år. Dei inviterte seg skriftleg inn til samarbeid med kyrkja om å sjå på alternative opplegg som erstatta gudstenesta, med grunnlag i gjeldande regelverk. Saka kom i media før desse samtalane kom i gang, og sidan har saka rulla i media, skriv kommunalsjef Kyte.

Rektorane har i samarbeid med kyrkja sett på moglege løysingar knytt til kompetansemåla i faget KRLE for eit opplegg i kyrkja. Resultatet vart ei jolesamling, utan forkynning. - Me er kjende med at nokre foreldre ikkje er nøgde med resultatet­ og at dette skjer i kyrkja, og at nokre difor har bede om fritak etter opplæringslova § 2-3, og fått det innvilga, skriv Kyte.

Opplegget med jolesamling skal evaluerast etter nyttår, saman med kyrkja og rådsorgana ved skulane, opplyser kommunalsjefen.