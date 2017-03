- Om nokon skulle lura på kvifor heisane er stengde ...

- Eg trur du hadde vorte sjøsjuk av denne turen her, seier Tor Schei Hellesnes i Voss Resort.

Tysdag i 13-tida melder Voss Resort at alle heisane utanom dei to barnetrekka er stengde grunna sterk vind. I videoen over ser du årsaka.

- No bles det godt på toppen her, ja. Eg vil tru at det er kring 25 sekundmeter i kasta, seier Tor Schei Hellesnes som er leiar for skipatruljen i Voss Resort.

- Ein beskrivande video

Tor la ut videoen av den dansande stolen i Tråstølsheisen på Facebook-sida si, med teksten: «Om nokon skulle lure på kvifor me av og til må stengja heisane pga. vind, er dette kanskje god nok grunn?»

- Eg tykkjer videoen er ganske beskrivande for kvifor me må stengja nett no. Av og til er ikkje så lett å forstå for skigjestene, særleg om det er heilt vindstille på Vangen, seier han.

No er alle heisane i anlegget stengde inntil vidare.

- Men me vurderer fortløpande om me skal opna att i løpet av dagen, seier han.

- Toler såpass

Stolen i Tråstølen vart sikra med tau like etterpå. Og Tor kan forsikra om at stolen er like heil, sjølv om medfarten såg noko hard ut.

- Dette er heisane bygd for å tola. Eg trur dei har vore utsett for atskilleg verre før, seier han.