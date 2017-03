- Skuffande at tryggleiken vert hestehandla bort

- Booking og førehandsinteresse tyder på at 2017 vert eit år me aldri har sett maken til.

- Likevel er det ikkje utan angst me ser fram mot ein ny sesong, vedgår Olav Hylland på Gudvangen Fjordtell.

- Me er glade for alle dagar der ingenting skjer. Og me tel dagane alt går bra, seier mannen som sommaren 2015 redda 32 kinesarar trygt ut or Gudvangatunellen, bort frå ein brennande buss.

- Djupt skuffa

- Difor er eg òg djupt skuffa over rikspolitikarane våre. Eg synest det er skremmande når dei kan hestehandla bort eit vegprosjekt der det dreier seg om liv og helse. For: på heile strekkja frå Vaksdal til Aurland er det parti der me veit at det vil koma nye ras. Men me veit ikkje om raset kjem i dag, i morgon, om ei veke eller neste månad. Men kvart einaste­ år tilbake, så lenge eg har drive her i Gudvangen, har me hatt ein eller fleire vegstengingar, grunna ras eller trafikkulukker kvar sesong.

- Fører du statistikk over stengingane­, slik at du kan samanlikna­ år for år?

- Nei, eg gjer ikkje det. Torer ikkje. Eg torer ikkje ein gong rekna på kva vegstengingane kostar verksemda her. For då blir eg berre motlaus. Men at det dreiar seg om store pengar, det er eg ikkje i tvil om.

- Meir vegstenging

- Og sjølv er eg berre ein av mange aktørar innan reiselivet som taper pengar på situasjonen. Straks me får ei vegstenging, lyt dagsturistane bookast om. Noko som gjev tapte inntekter for verksemdene på Voss, på Stronde og her i Gudvangen, seier Olav Hylland.

- I tillegg til tapte inntekter, gjev det òg mykje ekstraarbeid. Berre her hjå meg er det 40 tilsette, så då seier det seg sjølv at ein dag utan gjester kostar pengar!

Personleg har Hylland òg ei kjensle av at det vert fleire peri­odar med stengd veg år for år.

- Om dette betyr at det rasar meir enn tidlegare, veit eg like­vel ikkje. Det kan òg vera at vegstellet har skjerpa tryggleikskrava, at dei ikkje sender trafikken forbi att før situasjonen på rasstaden er grundigare sjekka enn tidlegare.

Supersesong i sikte

Når alt dette er sagt, så understrekar Olav Hylland at det meste er positivt med å vera turistvert­ i Gudvangen. Og spesielt­ nett no.

- Vikinglandsbyen er - som Hordaland nyleg skreiv - i fullt arbeid, og me har fyrste gruppa innmeld til den 2. mai. Offisiell­ opning er fastsett til 31. mai. Elles merkar me både på booking­, av responsen på messer­ og frå samtale med kollegaer at 2017 vert eit år me aldri har sett maken til. Ikkje minst er pågangen frå Asia stor og aukande­, og hjå meg framfor alt kinesarar, seier Hylland.

- Fjordane og fjella er då òg eit makelaust turistprodukt. Difor vert ein både så skuffa og motlaus når tryggleiken langs vegane våre vert hestehandla bort, seier verten på Gudvangen Fjordtell.