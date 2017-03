120.000 fleire køyretøy gjennom desse bomstasjonane

Trafikken gjennom bomstasjonane til Vossapakko auka med 120.000 passeringar i fjor. Nær 2,7 millionar passeringar vart registrert.

Med trafikkauke fylgjer også auka inntekter for bomselskapet. Dagleg leiar Arild Rogde viser til at selskapet hadde inntekter på 89 millionar kroner i fjor. Dei styrer no mot ein mogeleg slutt på bominnkrevjinga tidleg i 2024. For eitt år sidan var prognosen at innkrevjinga kunne avsluttast i 2023.

- Skilnaden er ikkje så stor, meiner Rogde.

- Prognosen er no at me har 20 millionar kroner att i lån ved årsskiftet 2023/2024. Og tidlegare prognose tilsa at me kunne sjå avsluttinga i siste del av 2023.

Auka kraftig ved Svelgane

Trafikken auka med 4,7 prosent, 119.762 passeringar, i fjor i høve til 2015. Som før er det mest trafikk ved Bolstad, der det i fjor passerte i snitt 4402 køyretøy i døgeret (ÅDT). Svelgane hadde til samanlikning 2916 i ÅDT i fjor. Bolstad hadde ein auke på 3,2 prosent. Meir overraskande er det at trafikken ved Svelgane auka med heile 6,8 prosent. Trafikkauken var spesielt stor i mars, og i juni-juli. Mai hadde mindre trafikk enn året før - som lett kan forklarast med den vanskelege trafikksituasjonen etter utglidinga på Rv 13 på Holven seint i april.

Arild Rogde har ikkje noko klar meining om kva som har skapt større trafikkauke ved Svelgane enn ved Bolstad i fjor. Fleire kan ha passert der på veg til og frå Hardangervidda, og eit endra trafikkmønster som fylgje av brua, kan vera med å forklara auken.

- Utstyret i bomstasjonen er også betra dei siste to åra. Det er ikkje så mange periodar med feil, no lenger.

Mindre frå kvar passering

For kvar passering i fjor fekk selskapet i snitt ei inntekt på 32,60 kroner. Det er mindre enn førre året, og også mindre enn budsjettert.

- Det kan forklarast med fleire med rabattavtalar, fleire elbilar og gratispasseringar, seier Rogde.

Av inntektene i fjor har selskapet sett av i overkant av 58 millionar kroner til å betala ned på prosjektet. Dette er over fire millionar kroner meir enn i fjor, og også betre enn budsjettert. Resten av inntektene går til å betala for kostnader med administrasjon, innkrevjing og finansutgifter.

Likevel kunne bomselskapet betala ned 100 millionar kroner på den langsiktige gjelda i fjor, etter vurderingar om stoda i selskapet. Framleis har dei 610 millionar kroner i gjeld.

Låner ikkje meir

Bomselskapet har så langt betalt over 911 millionar kroner til Vossapakko 1 og 2 (Jobergtunellen). Sidan starten er det betalt 765,5 millionar kroner til den opphavlege Vossapakko, og 146 millionar kroner til Jobergtunellen. I fjor vart det overført 12 millionar kroner til Vossapakko 1, og 124 millionar kroner til Jobergtunellen, opplyser dagleg leiar.

Arild Rogde er godt nøgd med den økonomiske situasjonen i selskapet. Dei ser føre seg å bruka sine overskot til å finansiera resten av prosjekta, utan å ta opp nye lån.

- Ut frå dei føresetnadene som me kjenner i dag, vil Vossapakko kunna vera ferdig nedbetalt i fyrste kvartal 2024, slår han fast.