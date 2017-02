20 mill frå Kraftfondet til Voss Gondol innan 2025

- Bør Voss kommune avventa alle tilskot til den nye Hangursbanen fram til Voss Gondol AS har fått avtale på plass med alle grunn-eigarar under traseen?

- Ja, det bør setjast som føresetnad frå kommunen si side, meinte Bjarne Rene (V) då Kraftfondet drøfta saka tysdag.

- Nei, var svaret frå resten av utvalet.

- For i så fall set me heile utbygginga i fare, meinte utvalsleiar Klaus Skjeldal (Ap). Saka skal vidare til kommunestyret for endeleg godkjenning.

20 mill kr totalt

At Kraftfondet skal yta Voss Gondol AS 20 millionar kroner i lån og tilskot vart bestemt alt i desember 2015. Fem av desse millionane skal vera reint tilskot, dei 15 siste skal vera eit rentefritt ansvarleg lån. Bidraget skal ytast med like delar over ti år, men vedtaket frå 2015 kravde ein skriftleg avtale for å regulera tilbakebetalinga av lånet, og det var denne som no var til drøfting og eventuell godkjenning i kraftfondstyret.

Ifylgje avtalen skal fyrste utbetaling skje i 2017, i form av 500.000 kroner i tilskot og 1,5 mill kr i lån. Slik det det halda fram like til 2025, men med doble satsar i enkeltåret 2018. Datoen for utbetalinga er sett til 15. januar kvart år. Føresetnaden er likevel at Voss Gondol AS har aksjekapitalen på plass, at prosjektet er fullfinansiert og at alle byggjeløyve er skaffa fram.

Tilbakebetalinga av 15 mill kr frå Voss Gondol AS skal skje over ti år frå 2026 til 2035, også desse med 15. januar som overføringsdato.

«Kommunen krev ikkje prioritet for lånet, men dersom Voss Gondol AS vert slått konkurs stoppar kommunen utbetalinga av lån og tilskot til selskapet», heiter det elles i avtaleteksten mellom kommunen og gondolselskapet.

Truleg oreigning

- Eg meiner heilt klart at me skal venta med utbetalingane til gondolselskapet har skaffa seg privatrettslege avtalar med alle grunneigarar som er råka av den nye traseen, gjorde Bjarne Rene klart. - Dersom saka endar med oreigning, så er dét ein risikofylt prosess. Og om prosessen ikkje skulle føra fram, så har me vel ingen som helst garanti for at me får pengane våre tilbake. Difor meiner eg det er best me ventar med alle utbetalingar til me veit om Voss Gondol får rettane dei treng for utbygginga, sa Rene.

- Eg trur saka endar med oreigning og at tiltakshavar vil få førehandsløyve til utbygginga i påvente av skjønn og erstatningsoppgjer. Difor ser eg ingen grunn for å venta med utbetalingane, repliserte Klaus Skjeldal.

- Om det vert oreigning, så treng heller ikkje dét vera avslutninga på saka, kommenterte Torbjørg Austrud, kommunalsjef for teknisk avdeling på Voss.

- Saka kan då gjerne gå vidare til overskjøn, og det kan gå fem år eller meir før me er i mål, la ho til.

Førehandsløyve?

- Nei, me kan ikkje risikera å stoppa gondolprosjektet for fem eller ti år framover, sa Knut Kvissel (Frp).

- Dét vil i tillegg vera eit svært dårleg signal, all den tid me har sagt ja til prosjektet tidlegare, supplerte Sveinung Riber (H).

- Korleis vurderer administrasjonen sjansen for førehandsløyve til utbygginga frå Fylkesmannen? Det var Klaus Skjeldal som undra.

- Sidan det finst ein godkjend reguleringsplan for prosjektet, fatta med stort fleirtal, trur eg Fylkesmannen vil gje førehandsløyve. Men dette kan ein jo aldri vita heilt sikkert, svara Torbjørg Austrud.

- Men er det då ikkje litt rart å ha oppe saka om lån og tilskot no, før grunnspørsmålet er avklara, undra Hilde Lussand Selheim (Sp).

- Heilt klart. Her er rekkjefylgja feil, samstemde Sveinung Riber.

- Men begge sakene vil koma opp no i vår, spørsmålet om oreigning truleg på marsmøtet i kommunestyret, kunne kommunalsjef Austrud fortelja.