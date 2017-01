2016 - eit heilt gjennomsnittleg vêrår

Dei fleste vil hugsa sommaren 2016 som ei einaste stor regnbye. Statistisk sett var året likevel kjedeleg normalt, korkje varmt eller kaldt, og med nedbør midt på snittet.

Finaste vêret kom i mai-juni og i september-oktober. Sprengkulda kom i to separate periodar, éi veke i januar og ei ny lita veke midt i februar. Aller kaldast­ var 20. og 21. januar, der stasjonen på Voss målte 26,4 minusgrader begge dagane.

Klart varmast var fyrste helga i juni, med 29,1 grader fredagen 3. juni og 29,3 grader laurdagen (4. juni). Også stasjonen på Evanger målte 29,3 grader denne helga.

Flott vår og haust

I perioden frå 25. mai til og med 25. juni registrerte målestasjonen på Voss utrulege 28 dagar med maksimumstemperatur over 20 grader!

Berre fire dagar i perioden svikta litt, og kaldast var 30. mai med 17,2 grader.

Problemet med 2016 var i all hovudsak juli månad. Fyrst 13 dagar inn månaden kom fyrste verkelege sommardagen, med over 20 grader på termometeret. Og totalt på månaden sine 31 dagar var det berre stusslege ni slike sommardagar.

Varmaste dagen

Varmast var 20. juli, med 27,9 grader. I andre enden av skalaen låg 17. juli, med berre 13,5 grader på det varmaste. Og kanskje endå verre: i løpet av heile månaden var det berre sju dagar heilt utan nedbør.

Fem av dei i løpet av ei einaste veke rundt 20. juli, som i praksis var den smaken av sommar ferierande her lokalt­ fekk denne månaden.

Nedbørsfrie dagar

Mai og juni hadde til samanlikning 16 dagar utan nedbør kvar, juni heile ni dagar i strekk frå den 8. til og med den 16. september hadde 13 nedbørsfrie dagar, sju av dei på rekkje frå 16. september.

Best av alle var likevel normalt så regnfylte oktober, med 17 nedbørsfrie dagar jamt fordelt gjennom heile månaden. Alt saman basert­ på stasjonen Vossavangen sine målingar.

Våtast i Vaksdal

2016 sin varmaste dag her lokalt­ er likevel noko vanskeleg å kåra. Medan både Voss og Evanger nådde varmetoppen tidleg i juni, med 29,3 grader, hadde Finse si toppnotering 20. juli, med 19,4 grader. Stasjonen i Myrkdalen (Vetlebotn) var varmast 17. august, då termometeret nådde 22,2 grader. Mest oppsiktsvekkjande er likevel Mjølfjell, som fekk toppnoteringa så seint som 15. september. Då steig kvikksylvet like opp til 24,2 grader her på målestasjonen 695 meter over havet!

Kaldast på Finse

Kaldaste målinga for året fekk ikkje uventa Finse, 1222 meter over havet, med minus 29,4 grader målt 14. februar.

På nedbørssida konkurrerte Fossmark (Vaksdal kommune) og Modalen om dei mest heftige resultata også i 2016. Klar vinnar­ vart likevel Fossmark, med heile 93,2 millimeter 9. august.

Modalen fekk si våtaste måling på 2016 sin aller siste dag, 31. desember, med 86,5 millimeter. Mot dette vert Voss si toppnotering for året, 47,3 mm målt 28. september, berre som lett yr å rekna.