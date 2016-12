Bilete attende på skjermen

RiksTV har fått opp ei mellombels løysing, slik at dei digitale signala no kjem fram til Voss og Hardanger. Både TV og radio fall ut i føremiddag.

- Me har no fått opp ei mellombels løysing, så no skal alle ha bilete, seier kommunikasjonsdirektør Bernt Andersen i RiksTV fredag kveld.

Feilen låg på Stord, der sendaren på toppen av fjellet Kattnakken hadde brot på straumforsyninga. Det er denne som sender dei digitale signala vidare til Voss og Hardanger.

Det var raskt reparatørar på staden, men feilen tok ei tid å lokalisera.

Digitalt fjernsyn fall i 11.30-tida fredag ut både på Voss og i store delar av Hardanger. Dermed vart det svarte skjermar og heller ikkje radiosignal å få, via det digitale bakkenettet. Mellom sendarane som er ute, er både Lønahorgi, Hjelle, Granvin 1, Dalekvam, Stalheim 1 Bulken 1.

- Totalt er ein stad mellom 4000 og 5000 fjernsynsabonnentar råka. I tillegg kjem alle radiolyttarar som berre får signal gjennom det digitale bakkenettet.

Mellom dei råka stadene er både Granvin, Ulvik, Ålvik, Odda og heile Voss, opplyste Andersen.

Reparatørar har no lokalisert feilen, og ruta signala andre vegar som ei mellombels løysing.

- Det er ikkje ei endeleg løysing, for det er mykje ver i området. Men dette vil virka til me får reparert hovudtraseen ordentleg, så alle skal ha tilbake bilete no, seier kommunikasjonsdirektøren.