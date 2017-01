Det skal ha gått eit isras ved Knoltatunnelen på E16 vest for Bulken.

Politiet fekk melding om raset klokka 14.02 onsdag, med is som dekka det eine køyrefeltet mot Bergen.

Raset skal ikkje ha treft køyretøy på vegen.

Klokka 14.26 melder politiet på Twitter at vegen er rydda, og at det skal ha vore snakk om mindre mengder is.

Audun Høyland hjå Voss lensmannsdistrikt fortel at det kan vera fare for fleire ras i området grunna det milde vêret.

- Ein må vera obs når ein er ute og køyrer, seier Høyland.