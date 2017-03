Med tusen jern i elden

- Eg håpar verkeleg at sosiale media snart vert harry! Eg vil ha fritida mi tilbake, seier Kaia Finne.

Ho omtalar seg sjølv som ein utradisjonell siviløkonom, og det kan ho ha rett i. Skjørt og høge helar som arbeidsantrekk er liksom ikkje Kaia, sjølv om ho «kan gå med det òg». Nei, lett og ledig - og ikkje minst klar for ein topptur eller ei anna naturoppleving så snart sjansen byr seg, er meir marknadsdirektøren i Myrkdalen Fjellandsby sin stil. Det er berre så altfor sjeldan at tida strekk til for slik luksus.

- EG GJEKK AMUNDSEN-LØPET over Hardangervidda for nokre veker sidan. Då hadde eg jobba så mykje i førekant at eg hadde vondt i heile kroppen alt før eg starta. Korleis skulle dette gå? Men eg kjende meg ti gonger betre etter løpet enn før eg starta!

For uinnvigde: Amundsen-løpet er rekna som det hardaste ekspedisjonsløpet i verda. 100 kilometer på ski, tvers over Hardangervidda frå Haukeliseter til Maurset, med minst 40 kilo på pulken. Kaia og Gry Bystøl utgjorde laget Vossataus og vart nest beste kvinnelag i debuten.

- Eg trur me må gjera det igjen, sa Kaia dagen etter at blodslitet var over. Då hadde ho alt analysert prestasjonen og funne fleire ting som kan gjerast betre og annleis neste år.

STAFETT: Kaia (t.h.) overlet stafetten som leiar av Ekstremsportveko til Margrethe Alm. FOTO: SVERRE F. HJØRNEVIK

DET ER SLIK ho er. Alltid på jakt etter det beste, etter å gjera gode opplevingar endå betre for alle rundt seg.

- Eg er vel kanskje ein perfeksjonist. Om eg er utolmodig og at ting alltid må skje fort? Nja, eg veit ikkje. Eg jobbar i alle fall mykje, sikkert for mykje. Eg er god på å pressa meg sjølv, både på jobben og elles. Eg var nok meir plaga med flink pike-syndromet før. No er eg flinkare til å gje f... Og det er klart; når ein jobbar så mykje, så er det også fordi ein trivst og har det kjekt. Eg føler at me i Myrkdalen er gode på å tenkja fellesskap, og me har eit utruleg godt miljø her oppe. Me knuffar av og til, men det varer aldri lenge, og me går ikkje rundt og er sure på kvarandre.

DENNE HELGA er travel for heile organisasjonen i Myrkdalen, frå løype- og trakkemaskinkøyrarar til hotelltilsette og direktørar. Verdscupen i freestyle big air er eit arrangement som krev mykje av mange.

- Det er Kristin Lemme og freestyleklubben som har ansvaret for det sportslege, men det er eit for stort arrangement til å handtera på rein dugnad. Derfor avlastar me og hjelper til med alt me kan gjera, seier Kaia. Sjølv ein gong freestyle-utøvar, til ein kneskade sette punktum for den karriera.

ALDRI SUR: Familien Finne var på tur vinter som sommar. Her har mamma Anne Karin døtrene med på skitur på stølen i Kvålsdalen. FOTO: PRIVAT

- Den gamle skaden hemmar meg ikkje når eg køyrer på ski på mitt nivå no, men i ettertid ser eg vel at eg burde ha gjort noko med kneet då eg la opp. Men det går bra, det går bra!

Om det er seg sjølv eller omverda Kaia prøver å overtyda er ikkje godt å seia.

ETTER UTDANNINGA i USA, vende Kaia heim til ein «skikkeleg» sivilingeniør-jobb i hovudstaden. Det gjekk i nokre år, men etter kvart vart suget etter fjell og vidder for stort.

- Økononomi er eit fag du kan bruka i mange samanhengar, det handlar om ei heilskapsforståing. Men det å vera «stuck» i asfaltjungelen, utan å ha sjansen til å koma seg ut i frisk luft og fri natur, vart rett og slett for mykje.

Dermed vart det retur til Voss. I 2003 fekk ho jobben som leiar for Ekstremsportveko­, eit arrangement ho kjende frå innsida som frivillig medarbeidar. Kaia leia Veko fem gonger, før ho overlet pinnen til Margrethe Alm.

- Eg elska det å få byggja opp Veko. Det var ei pionertid der alle ville idear kunne kastast fram og sjekkast ut. Og det var ei tid med mange sterke meiningar, krefter og motkrefter. I dag er eg heilt sikker på at Veko ikkje hadde vore det den er, utan alle desse motkreftene - både internt, i det offentlege, og frå ulike samarbeidspartar. Det kunne vera frykteleg frustrerande medan det stod på, men òg veldig fascinerande­.

ROMSDALSHORN: I Oslo-tida var det viktig å koma seg ut og vekk. Jentetur på Romsdalshorn med f.v. Kaia, Anne Marit Lia og Astrid Lødemel.

ETTER SI SISTE Veko, jobba Kaia nokre år som konsulent. Saman med Anders Waage Nilsen, som på det tidspunktet jobba for fristilmagasinet Fri flyt, danna ho selskapet Dreis. Dei to reiste land og strand rundt og promoterte reiseliv på ein ny måte.

- Det nyttar ikkje å driva reiseliv etter brukarundersøkings-metoden. Spør du folk kva dei ynskjer, ber dei om meir av slikt som dei har opplevd før. Ting dei kan kjenna att. Nei, du må skapa og tilby opplevingar som kundane ikkje visste at dei ville ha.

Dreis-duoen skapte gjennom sin iherdige innsats ei heilt ny forståing for og ein entusiasme rundt det å ta naturen i bruk på nye måtar. Ei forståing av at natur ikkje berre er vakre kulisser, men at naturen òg kan by på store utfordringar, og at det å utfordra seg sjølv og bruka kroppen for å ta naturen i bruk aukar opplevinga til det mangedobbelte.

SIDAN 2012 har Kaia hatt jobben som marknadsdirektør i Myrkdalen. Langt på veg draumejobben for ei som elskar det å jobba midt i naturen.

- Eg elskar å jobba strategisk, men også det å jobba operativt. Det å vera midt i opplevinga og naturen til dagleg. Etter kvart har me fått opp eit program av festivaltypen gjennom heile året. Skilnaden i forhold til Ekstremsport­veko var at der prøvde me å putta alle aktivitetane og profilane inn i ein festival, men her kan me reindyrka inn­haldet i kvar sine festivalar, året rundt.

HAUTE ROUTE: Før Kaia drog til USA tok ho ein tur til Chamonix-­Zermatt saman med freestyle­vener. Fremst Stile Lise Hattestad, bak Kaia.

Kaia hadde kviskra i dei rette øyro at ho gjerne kunne tenkja seg ein jobb i Myrkdalen, og at dei ikkje måtte gløyma henne viss dei hadde bruk for meir folk.

- Eg vart utruleg glad då eg fekk førespurnaden hausten 2012!

Det er visst fleire som er glade for at Kaia fekk jobben, for sjølvaste storsjefen i dalen, adm. dir. Harald Haaland, stikk hovudet inn og kviskar halvhøgt:

- Ho er den flinkaste i heile Myrk­dalen!

ÅRA SOM KONSULENT innebar enormt mykje reising.

- Det har eg fått nok av. I dag får eg nok berre eg skal ta toget til Oslo i jobbsamanheng. Så storbyferie er absolutt ikkje tingen for meg, nei, det er bånn i bøtta, rett og slett. Men for all del: eg likar godt nye opplevingar og dreg gjerne på tur med ein eller fleire gode vener. Det er berre det at det alltid skjer noko gale når eg er ute og reiser. Eg er reine ulukkesmagneten! ler Kaia. Den verste historia i så måte var då ho og ei veninne skulle køyra til Stavanger og feriera hjå ein ven. Medan vossingane var på vegen, braut venen nakken i eit uheldig trampolinestunt.

ELSKAR FEST: Kaia (t.h.) og studie­veninnene Kjersti Westhagen og Vichi Olafsen (i midten) er klare for fest i Utah. Vichi er syster til Pernille som Kaia jobbar saman med i dag.

- Det gjekk bra med han! forsikrar Kaia.

Natta etter at dei kom ned, braut kjeltringar seg inn i bilen deira og forsynte seg av innhaldet. Og då dei skulle prøva å roa ned med ein surfetur på stranda, hamna dei midt oppi ei druknings­ulukke. Og kven andre enn Kaia og veninna vart sitjande att med «ansvaret» for kjærasten og venen til den omkomne, då luftambulanse og politi for frå staden?

- Nei, det skjer alltid noko gale når eg er med!

OM DET ER MORSROLLA eller alderen, veit ho ikkje heilt sjølv, men Kaia Finne har eit langt meir avdempa forhold til såkalla ekstremsport enn det ho hadde tidlegare.

- Ein ting er at eg har mista fleire nære vener i ulukker. Det gjer noko med deg, gjev deg eit anna perspektiv på livet. Men det er òg det at eg har sett kor mykje lengre utøvarar er villige til å tøya grensene når kamera er på. Eg synest ikkje lenger det er så kult å tøya grensene mest mogleg, det er ikkje kult å døy.

Det å verta mor har i alle fall gjort Kaia meir merksam på korleis ho nyttar tida si.

ALLTID PÅ TUR: Kaia og mamma på stølen i Kvålsdalen.

- No er eg endeleg i ferd med å ta fritida mi tilbake. Eg kan ikkje fordra sosiale­ media. Me har jobben med oss heile tida. Nei, eg håpar verkeleg at sosiale­ media snart vert harry og at folk går attende til den normale måten å ta og halda kontakt på.

- VOSS KAN VERA BEST, meiner Kaia. Med det meiner ho at me alt har ei unik merkevare. Ei merkevare som er langt, langt sterkare ute i omverda enn vossingane er klare over, og at me derfor langt på veg slepp arbeidet med å byggja opp under namnet Voss.

- Men eg saknar ei sterkare rein­dyrking av det me står for, med alt det inneber av både kultur, natur, folket som bur her, næringane, opplevingane, skulane ... absolutt­ alt. Me må slutta å kopiera andre, men våga å vera best som oss sjølve. Det treng ikkje kosta store pengar eller ein enorm innsats, men me må jobba smartare. Eg skulle ynskja me kunne setja saman eit utval der alle sider av samfunnet vårt var representert, og der me verkeleg tok ansvar for å byggja det beste, som vossingar.

STOR FLOKK: Fem syskenbarn, alle med Finne til etternamn: Frå venstre: Randi, Kaia, Kristina (Tina), Anders - som er arenasjef i Myrkdalen denne helga, og Ingrid er klare for 17. mai-feiring.

- EG ER SOSIAL og ein lagspelar, seier Kaia. Det sosiale kjem fram i omgang med gode vener, både i jobb og fritid.

- Me er ein utruleg aktiv venegjeng, og det er noko av det fine med å bu på Voss; det er alltid nokon å gå på tur med.

Kaia forstår godt at ho av og til kan ta litt stor plass i venegjengen.

- Eg har nokre nyttårsforsett: Eg skal slutta å avbryta, slutta å skifta tema eller koma med digresjonar. Og så skal eg verta ein betre lyttar!

Kaia avleverer nyttårsløftet med ein skratt.

NYTTÅRSLØFTE kan det kanskje ikkje kallast, men Kaia har òg nokre draumar.

- Eg vil verta betre til å laga mat, eg vil læra å spela eit instrument, eg vil til Cuba før det er for seint, og eg vil ha meir tid til leik!

Alle desse draumane kan gå i opp­fylling, viss Kaia let det skje. For ho har ein draum til:

- Eg er så utruleg takksam for alt eg har fått med meg heimanfrå. Eg har to hyperaktive foreldre som sjølv no er med på alt mogleg. Kan eg greia å vera like aktiv når eg kjem i deira alder, skal eg vera meir enn nøgd!

PARADIS: Kaia (Karianne) og Tina (Kristina) på stølen i Kvålsdalen. FOTO: PRIVAT