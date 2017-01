Abdullah er blant flyktningane i arbeid på Voss

Introduksjonsprogrammet på Voss fungerer godt, og fleire flyktningar er no i arbeid. Ali Sheik Nor Abdullahi er ein av dei.

Hjå Jysk Voss i Brynamoen står ein blid mann bak disken. Ali Sheik Nor Abdullahi har jobba der sidan september 2016, berre kalla Abdullah av kollegaene. Han kom til Noreg som flyktning frå Somalia for fire år sidan. Etter eitt år og fire månader fekk han opphaldsløyve, og før han byrja å jobba gjekk han både introduksjonsprogrammet med språkpraksis og norskkurs på eige initiativ.

- Det er veldig viktig å komma seg i arbeid for å halda på språket. Norskopplæringa er ganske intensiv, og ein gløymer språket dersom ein ikkje skaffar seg jobb og tilknyting til nordmenn, meiner han.

Skaffa seg erfaring

Sjølv gjekk Abdullah rett ut i jobb etter introduksjonsprogrammet, mellom anna har han jobba som tolk i vaksenopplæringa og hjå Palmafossen skule. I tillegg til 80 prosent stilling hjå Jysk har han no også jobb som badevakt nokre gonger i veka.

- Eg tykkjer særskilt det er viktig å jobba dersom ein har familie, som meg. Det handlar om å sørgja for framtida, samstundes som ein skaffar seg erfaring og vert kjent med fleire folk, meiner han.

Abdullah meiner noko av det viktigaste for å verta godt integrert er å læra seg språket og verta kjent med det norske samfunnet.

- Og så må du tora litt! Då eg kom hit kunne eg ingenting, men eg spurde om hjelp til å læra. Sjølv om det vart litt engelsk i starten, så gjekk det seg til. Menneske klarar alltid å forstå kvarandre på ein eller anna måte, seier han, og legg til at det er viktig ikkje å vera sjenert grunna språket.

Ein analyse av introduksjonsprogrammet for flyktningane på Voss syner gode resultat, og Abdullahi er mellom dei som klarar seg særs bra. Dei gode resultata kjem mellom anna av at kommunen har satsa mykje gjennom god bemanning og ressursbruk. Gjennom brukarundersøkinga kjem det fram at deltakarane kjenner seg varetekne, at tilsette i Integrering og vaksenopplæring vert oppfatta som pålitelege og tilgjengelege, og at deltakarane kjenner seg møtt med respekt. Analysen vart lagt fram for Utval for levekår førre torsdag.

Intenst arbeid

Mellom utfordringane som vert trekt fram i analysen er motivasjon av enkelte deltakarar til full innsats i programmet, pluss tilrettelegging for den enkelte deltakar, særskilt kvinner med lite utdanning og store omsorgsoppgåver. Stig O. Sæthre, leiar for Integrering og vaksenopplæring i Voss kommune, fortalde levekårsutvalet om eit intenst arbeid med å gje flyktningane arbeidspraksis.

- To år er kort tid for å læra eit språk, verta kjent med eit samfunn, folk og arbeid. Det er ei utfordring å få folk inn i varige jobbar i arbeidslivet, men me har klart oss bra på Voss. Her er eit nærmiljø som er flinke til å rekruttera flyktningar. Men det er eit arbeid me må gjera heile vegen, og kanskje endå betre enn i dag. Det finst alltid betringspotensial, meiner Sæthre.

Flyktningguide

Abdullah kjenner fleire flyktningar som er mellom dei som ikkje har kome seg i jobb, og meiner årsakene til det er samansett.

- Den største årsaka er nok at ein ikkje har lært seg språket tilstrekkeleg. Det er mange omgrep å læra seg, meiner han.

Sjølv har han nytta seg av moglegheita for å ha eigen flyktningguide, og det har vore viktig. I tillegg har han to born, og Abdullah trur det kan vera litt lettare å verta integrert når ein har born. - Då går ein på foreldremøte, sender borna på aktivitetar og besøk. Slik kjem ein i kontakt med folk, forklarar han.

Tydelegare krav

For å halda fram med vidare sikring av gode resultat i overgang til skule og arbeid, peikar analysen på kor viktig det er at ressursinnsatsen vert halden oppe, men at ein samtidig søkjer å nytta dei ressursane kommunen har til rådvelde på ein mest mogleg effektiv måte og med tydelegare krav til deltakarane sin eigeninnsats. Det siste året er det også gjort store organisatoriske endringar i integreringsarbeidet, mellom anna for å synleggjera at alle kommunale instansar har sitt ansvar for flyktninggruppa, til liks med det kommunen har for resten av innbyggjarane i kommunen.

Kommunestyret på Voss har vedteke at Voss skal ta imot 190 flyktningar i perioden 2016-2019, i tillegg til familiesameina.