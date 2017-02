Aukar K5-trykket inn mot Nasjonal Transportplan

- Det er svært viktig å halda trykket oppe og få sikra at det vert løyvt planmidlar til heile K5, frå Stanghelle til Voss, når Nasjonal Transportplan no snart skal vedtakast.

Det sa stortingspolitikarane for Senterpartiet, Kjersti Toppe og Janne Sjeldmo Nordås, då dei vitja Hordaland Sp, og fekk påfyll av K5-kveik frå ein region som kjempar tverrpolitisk for å få realisert det store veg- og baneprosjektet mellom Bergen og Voss.

Toppe og Sjeldmo Nordås kom saman med lokalpolitikarar og fylkespolitikarar frå både Hordaland og Sogn og Fjordane, og vart tekne imot av ordførar på Voss, Hans Erik Ringkjøb, som har det travelt med å koma vidare med det store veg- og baneprosjektet.

Viktig å koma med no

I juni skal Stortinget bestemma seg for ny Nasjonal Transportplan (NTP). Dokumentet vert retningsgjevande for kva som får skje, og ikkje skje på samferdselsfronten i Noreg dei nærmaste ti åra.

Difor er tida framover høgsesong for å freista få inn samferdselsprosjekta ein kjempar for rundt i landet.

Hordaland Senterparti uttalar at «K5 for heile strekninga Arna-Voss må forserast som bunde prosjekt i Nasjonal Transportplan (NTP), ha byggjestart i perioden 2018-2021 og ferdigstillast i løpet av planperioden 2018-2029.»

- Då er det veldig viktig å halda oppe merksemda rundt K5, når no NTP skal leggjast fram som stortingsmelding. Det er svært viktig at det vert løyvd planmidlar for heile vegen vidare frå Stanghelle til Voss. Det er uheldig om det stoppar ved Stanghelle. Det vil også vera avgjerande at rammene for heile NTP vert høge nok slik at ein får byrja på arbeida som ligg i planen, sa dei.

Ikkje tydeleg

Statsråd Ketil Solvik-Olsen har vore klar på at etappen Arna-Stanghelle ligg inne, men ikkje fullt så tydeleg på når Stanghelle-Voss kjem med i planane.

Dette meinte både Toppe og dei som møtte henne på Voss fredag, er vesentleg, ikkje minst etter at regjeringa sjølv har bede om «heilskapleg planlegging» framfor ei rad med klattvøler, der ein endar opp med det Toppe omtalar som endå fleire «standardbrot» der flaskehalsar og farlege parti vert ståande att.

«Alle» er samde om K5

Ringkjøb orienterte om K5 og korleis Voss vil kunna posisjonera seg som eit senter for heile indre fylket, og at ny veg og bane er sentralt i ei slik vekstprega framtid.

Hordaland fylkesting har også forfatta ei krystallklar fråsegn sommaren 2016, som tek til orde for at heile strekninga Voss-Arna må byggjast ut snarast. Dette må gjerast av omsyn til å redusera faren for liv og helse grunna ras og mange trafikkulukker på eit så tungt trafikkert strekk mellom dei største byane i landet.

«Fylkestinget vil difor be om at planarbeidet med Voss-Stanghelle òg kjem i gang snarast råd, og det same gjeld bygging.», skriv fylkesordførar Anne Gine Hestetun i fråsegna vedteken av eit samla fylkesting.

- Stor avgjerd

Heile prosjektet, med parallell bygging av ny veg og ny bane, er estimert til å kosta 33 milliardar kroner, og kan tidlegast stå ferdig i 2029. Men då må NTP ta det inn no, og det vil vera ei stor avgjerd å ta.

- Ja, det er ei stor avgjerd å seia ja til K5, men det er ei stor avgjerd å seia at folk kan bruka veg og bane slik dei står fram i dag også i framtida, med tanke på alle utfordringane på denne strekkja, både for veg og bane, sa han og viste til ein dyster statistikk for trafikkulukker, ras, nedetid og gamle anlegg og gammalt utstyr.

- Alt anna kjem etter E16

Han sa også, nærmast på skjemt, at det er så brei semje om K5 at det nesten kan verta eit problem å halda oppe dampen, for det er få å kjempa imot når det gjeld dette prosjektet. Men konkurrentar finst, om ein leitar.

- Me ser jo at det no vert arbeidd hardt for Hordalandsdiagonalen, og det er vel og bra. Han må gjerne greiast ut, men no må me samla oss om det som har lege på bordet lengst, og som det hastar mest med, sa han, og fekk støtte frå Sjeldmo Nordås.

- Hordalandsdiagonalen er bra å få greidd ut, men E16 må gjerast ferdig mellom Voss og Bergen, og alt anna må koma etter det, var beskjeden frå henne.

- Handlar om noko større

For dei som kjempar for K5 handlar det om å koma med i dokumentet no, for at ein skal kunna ha von om å sjå det ferdig ein stad kring 2030. Eit hårete mål, med andre ord, men Ringkjøb meiner ein må heva blikket og sjå kva dette handlar om.

- Dette handlar om Noreg, det handlar om noko større og det handlar om liv og helse, sa Ringkjøb.

Sidan år 2000 har det gått 200 ras på strekninga, det siste 8. juni i fjor. I åra 2005-2012 har 19 omkome og 43 blitt hardt skadde på E16 Vågsbotn-Voss. Strekninga er i tillegg ein flaskehals for den skjenegåande godstrafikken.

Arna-Stanghelle ligg inne som bunde prosjekt i etatane sitt forslag til NTP.