Bare Barn stengjer dørene

Ei meir enn 40 år lang butikkhistorie tek slutt når Bare Barn Voss stengjer dørene kring påsketider.

- Eg tok avgjerda i oktober i fjor. Og dét var både tøft og trist. Men no tek eg til å bli van med tanken, seier Kristine Saue Farestveit, som har arbeidd fast i butikken sidan 1997.

Butikken vart starta av far hennar, Hermann Saue, i 1974 under namnet Voss Barntex. Sidan dreiv mora Martha Kristine Saue butikken fram til 2006.

Året etter at Farestveit tok over vart butikken flytta frå Vangsgata til Gamlemeieriet, der han stadig har tilhald.

Aukande netthandel

- Kva er bakgrunnen for at du no stengjer butikken med så lang familiehistorie tilknytt?

- Bakgrunnen ligg både i skjerpa konkurranse her på Voss og i aukande netthandel. Både Cubus og Hennes & Mauritz har i dag mange av dei same varene som oss, og det er sjølvsagt ei utfordring å konkurrera med dei store kjedene. Men i tillegg gjer utbygginga på Amfi og dei andre nye handlesentera at stadig fleire tek storhandelen sin der. Dermed får me ikkje same effekten som før av kundar som stikk innom oss under handleturen på Vangen. Handelen smuldrar opp, seier Farestveit.

- Personleg trur eg likevel at netthandelen tek ein endå større del av kaka, handel på nett er i alle fall den raskast veksande konkurrenten. Eg merkar det spesielt på kundane som er innom meg, dei har gjerne sjekka prisar og tilbod på nett før dei kjem i butikken. Og dei skal gjerne berre ha akkurat den eine tingen. Dette er heilt ulikt det eg opplevde for ti og tjue år sidan. Då handla barneforeldra gjerne inn det meste dei trong for vinteren i ein einaste storhandel.

Slutt over påske

Men i tillegg til endra handlevanar, er ligg det også heilt andre endringar bak stenginga.

Voss Barntex gjekk i 2007 inn i barneklede- og utstyrskjeda Reflex. Denne vart sidan kjøpt opp av BH-Nordic, som sidan endra namnet til Bare-Barn-kjeda. Men heile denne kjeda vart etter få år avvikla. Farestveit opplyser at ho likevel fekk kjøpa inn varer gjennom BH-kjeda (Barnas Hus) i Bergen, men at også dette tok slutt no ved årsskiftet.

- Å driva butikk utanfor ei kjede er sjølvsagt ekstra utfordrande, seier ho, og endå eit argument på vektskåla for å avvikla drifta. Siste tida har ho kjøpt varer like frå Danmark!

- Når stengjer du dørene for godt?

- Eg har ikkje sett nokon eksakt dato, men eg skal vera ute av lokala i løpet av april. Siste opningsdag vert såleis rett over påske, trur Farestveit. Når dét skjer, er samstundes den siste spesialbutikken for born på Voss borte!

Jobbjakt neste

- Har du då starta sluttsalet?

- Eg hadde stort lager av barneklede ved inngangen av det nye året, difor har eg hatt vanleg sal til gode tilbodsprisar utover i januar og februar. På utstyrssida har eg ikkje hatt så stort lager, difor har eg selt både stellekommodar, senger og bilstolar til normale prisar. Og her er det no svært lite att, seier Kristine Saue Farestveit, som vedgår at siste halvåret ikkje har vore spesielt kjekt. - Prosessen har teke på, ingen tvil, seier ho.

- Kva skal du sjølv gjera heretter?

- I augneblinken har eg ingenting å gå til. Også dét ei spesiell kjensle. Men eg håpar det ordnar seg etter kvart, seier 56-åringen, som framleis håpar på mange gode år i yrkeslivet. To deltidsjobbar forsvinn like eins når Bare Barn Voss stengjer dørene.