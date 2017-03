Bekjempar rusen med aktivitet

- For ni månader sidan sat eg på gata i Oslo og tigga om pengar til heroin. No står eg på ski på Voss. Det er ganske fantastisk, seier Preben Sandanger.

- Det er ikkje vanskeleg å slutta med narkotika. Det vanskelege er å halda seg når kvardagen byrjar att. Då er det heilt kritisk at me som er tidlegare rusavhengige får eit tilbod der me kan halda oss i aktivitet, seier Preben­ Sandanger frå Sauda.

ATTENDE TIL KVARDAGEN. Preben er med i Friskt Alternativ Stavanger, som er eit tilbod i Frelsesarmeen for tidlegare rusavhengige. I helga var ein heil gjeng frå Friskt Alternativ Stavanger på helgetur på Voss for å stå på ski i Voss Resort.

- Det var utruleg kjekt. Sjølv om eg er heilt elendig å stå på ski, seier Kent Josdal og ler.

Tilbodet er for rusavhengige som både er i behandling for å slutta å rusa seg, og for dei som er ferdige med behandling. Kent er ein av dei som nett er ferdig med behandling, og som skal prøva å koma seg ut i kvardagen att.

- Eg har vore ein fri mann i ei veke. Før det var eg på institusjon i eitt år, og i fengsel eitt år. Der var det ikkje noko problem å halda seg unna narkotika. Det er no jobben byrjar, seier han.

FOTBALL, SYKKEL OG SKI. Friskt Alternativ driv i hovudsak med gatefotball, men har også starta opp ein sykkelklubb og ei mediegruppe. Dei reiser også på turar, som denne skituren til Voss. I fjor sommar var dei på Finse for å sykla Rallarvegen.

SJØLFIE MED GRO MARIT: Gro Marit Istad Kristiansen kom på besøk laurdag kveld for å fortelja litt om kosthald, trening og det å setja seg sunne mål.

- Når ein skal attende til kvardagen er det viktig å skaffa seg aktivitetar å driva med, men det er ikkje berre å melda seg inn i eit vanleg fotballag. Ein treng å spela i lag med andre som er på ditt nivå. Derfor er dette tilbodet heilt unikt for oss, seier Renate Sande.

Ho er for tida under behandling, og veit kor lett det er gå attende­ til rusen.

- Ein vert teken av kjedsom­heita og einsemda. Og så byrjar ein å rusa seg att. Nøkkelen er å fylla tida si med andre ting, seier ho.

TRENINGSTIPS FRÅ GRO MARIT. Laurdag kveld fekk gjengen frå Friskt Alternativ besøk av Gro Marit Istad Kristiansen. Mange tidlegare rusavhengige vel å bruka mykje tid på trening, og Istad Kristiansen fortalde litt om kva som er viktig å tenkja på for å få gode og sunne resultat.

- Det aller viktigaste er å eta, trena og sova nok. Og så er det viktig å leva. Ein må setja seg langsiktige og realistiske mål, og ikkje tenkja at ein skal få resultat på berre nokre veker. Då er det lett å gå på ein smell, seier ho.

- Ja, eg trur det er lett for tidlegare rusavhengige å ta litt vel av med treninga, seier Preben Sandanger.

- Ein skal liksom byrja på ny frisk, og så vert det nye livet altfor strengt. Det er lett å bytta ut rusavhengigheita med treningsavhengigheit, seier han.

FRÅ GATA I OSLO TIL SKI PÅ VOSS. Preben trur ikkje han hadde vore rusfri i dag om det ikkje hadde vore for Friskt Alternativ.

- For ni månader sidan sat eg på gata i Oslo og tigga om pengar til heroin. Og no er eg her på Voss, og står på ski. Det er jo ganske fantastisk, seier han og smiler.

- Statistikken for rusavhengige som greier å halda seg rusfrie er veldig dårleg. Om fleire hadde hatt eit slikt tilbod, er eg bombe­sikker på at den statistikken hadde sett ganske annleis ut.