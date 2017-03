Ber Granvin hylla aksjonistane

Medan staten har strøydd sine minnesmerke i form av master og kraftlinjer, bør Granvin sikra seg kunstverket som framstiller dei tre Granvins-jentene som stod i fremste rekkje i motstanden, meiner ein av dei andre aksjonistane.

Råmund Nyhammer frå Balestrand har kontakta ordførar og rådmann i Granvin og kome med framlegg om at heradet kjøper inn kunstverket av Marta Nerhus, som framstiller Synnøve Kvamme, Halldis og Gudrun Folkedal. Verket er to meter høgt, 1,70 m breitt, og prisen er 180.000 kroner.

Med sponsorar?

Nyhammer oppmodar heradet om å få opp eit minnesmerke til ære for alle dei som ofra tid og krefter i kampen mot Statnett og staten sitt overfall på Hardanger-naturen. Han innser at summen kan vera stor for ein kommunekasse som ikkje renn over av pengar, men oppmodar dei om å vurdera å skaffa seg ein sponsor eller to. Johan Fredrik Odfjell er tipset han kan gje i så måte.

- Kvar i det offentlege rom ein skulle plassera eit minnesmerke vil eg ikkje ha noko meining om. Det eg derimot er sikker på er at det store fleirtalet av innbyggjarane i Granvin ville sette pris på om kunstverket til Marta Nerhus vart kjøpt inn og sett opp til ære for alle i heradet som deltok i motstanden mot 420 kv-lina, skriv Råmund Nyhammer.

Sjølv kjem han ikkje til å engasjera seg meir i saka omkring kunstverket, men kjem med ei siste oppmoding: få jentene heim!

Skal diskuterast

Ordførar Ingebjørg Winjum meiner dei må ta ein skikkeleg runde på dette spørsmålet, men synest i utgangspunktet at dei ikkje har pengane som skal til for å prioritera dette.

- Me har nett så vidt diskutert dette, og det fyrste som slo meg då eg fekk brevet er at ein del av innbyggjarane no kjenner seg ferdige med denne saka. Men me tek spørsmålet på alvor, og skal ta ei skikkeleg vurdering, seier ho.