Berre menn vil verta driftsleiar på Vossabadet

21 personar, alle saman menn, har søkt den ledige ­jobben som teknisk driftsleiar for Vossabadet.

- Veldig synd at ingen jenter har søkt, og avgjort litt rart når me har så mange søkjarar, seier Torgunn Hegland, styreleiar i Vossabadet.

- Men då fortel vel dét samstundes at slik er stoda framleis for stillingar av teknisk karakter, legg ho til.

- Rask tilsetjing

Styreleiar Hegland er uansett svært godt nøgd med søkjarlista. - Mange namn, og mange sterke søkjarar, seier ho.

Hegland opplyser vidare at styret satsar på rask avklaring.

- Me er alt i gang med intervjua­, og håpar på tilsetjing innan månadsskiftet. Dette fordi at me prøver å få driftsleiaren på plass så raskt som mogeleg, seier Torgunn Hegland til Hordaland.

Komplett søkjarliste

- Øystein Almelid (25), Arna, arbeidssøkjande.

- Stig Arnesen (50), Voss, prosjektkoordinator.

- Egil Bjelland (46), Voss, fagarbeidar.

- Magne Gunnar Brattåker (37), Voss, seljar.

- Jan Kåre Claussen (50), Voss, tømrar, driftsleiar.

- Rune Dyrkolbotn (27), Voss, grunnarbeidar.

- Daniel Fløysand (30), Voss, service engineer.

- Tihomir Gajic (43), Voss, (ikkje oppgitt)

- Ole Kristian Grimstvedt (28), Voss, arbeidsledig.

- Bjørn Harald Hansen (57), Bergen, ingeniør.

- Nils Haugo (26), Voss, service­ ingeniør/operatør.

- Sveinung Helland (38), Voss, drifts- og vedlikehaldsoperatør

- Frode Hernes (51), Voss, arbeidsleiar­/røyrleggjar.

- Kristoffer Herre (27), Voss, teknikar/ingeniør.

- Kjell Hjartnes (39), Voss, automatikar­.

- Per Ove Hole (45), Voss, kulde­montør/serviceteknikar.

- Eivind Lorentzen Djønne (26), Granvin, sjølvstendig.

- Lennart Matre (34), Granvin, automatikkmekanikar.

- Erlend Minde (28), Voss, tømrar.

- Nils Terje Skjold (45), Nedre Vats, røyrleggjar.

- Ove Tillung (33), Stavanger, prosjektingeniør.