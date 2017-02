Berre vent litt

Å venta er ikkje éin ting. Me kan venta på noko godt. Då ligg det ein meir eller mindre sterk lengt i botn.

Lengt til ein iskrem når bilturen tek ein pause på ferja, lengt til eksamenstida er over og «livet» kan ta til. Lengt til varme famntak, lyttande øyre og auge fylt av velvilje. Når me driv med denne forma for venting, kan me trøysta oss med at me i alle fall ikkje ventar forgjeves.

ANDRE GONGER VENTAR me på noko ikkje fullt så godt, som til dømes i eit venterom hjå tannlegen. Denne ventinga er heller ikkje forgjeves, men sjølve ventinga kan ofte fortona seg mindre god. Det liknar sjeldan på lengt.

Det finst venting som er forventa, til dømes den som føregår i køen på matbutikken. Denne butikk-kø-ventinga, der du står i ei gryntande rekkje av svoltne, slitne og ventande sambygdingar, alle med ein pågåande indre kamp om å kjøpa eller ikkje kjøpa Kvikk Lunsjen som ligg og lokkar der køen står, er om ikkje planlagt så i alle fall ikkje noko stor overrasking.

Annleis er det når du har sett av rikeleg med tid for å nå toget, men ein trailer står på tvers og sperrar effektivt vegen. For dei av oss som ikkje er i øvre sjikt av pessimistskalaen - vil denne ventesituasjonen ikkje vera forventa. Denne forma for venting set i gang eit meir kraftig kjensleregister. Det at me sjølve ikkje kan gjera noko med situasjonen, og at det får konsekvensar for resten dagen, ja kanskje endåtil livet, gjer at sterkare kjensler kjem i spel.

INNSPEL: Tina Kjerland.

Også denne ventinga kan delast inn i kategoriar. Har du ein vanleg dag på jobb framom deg, der liv og helse ikkje står på spel, kan du prøva å nyta dette som eit friminutt. Eit kvileskjær, eit stemnemøte med deg sjølv fordi du fortener det. Du får høyra heile nitimen uforstyrra, du kan plukka fram sudokuen, eller berre sitja og glo. Men å sitja med sauastir og gjera ingenting, kjennest fort som eit nederlag i ein travel kvardag. Det er noko unyttig og uhøyrt over å søla vekk tid på slikt.

ETNOLOGEN ANITA Beckman skreiv i 2009 ei avhandling om desse «mellomromma», glipene av tid som finst mellom det som eigentleg skal skje. Fyrst såg det ut til at ho måtte skrinleggja forskingsprosjektet sitt, for det viste seg at folk ikkje hadde vidare lyst til å snakka om venting. Folk ville ikkje tenkja på dette fenomenet som gjer oss aggressive, irriterte. Me kjenner tap av kontroll og rastlaus uro over å sløsa med ei mangelvare; tid.

Å venta på bussen, å venta på at ferja skal koma, venta på klikket i vaskemaskina, venta på at pausemusikken i telefonen skal verta avløyst av ei levande stemme, venta på at pc-en skal slå seg på, venta på at ventinga skal ta slutt.

Når Beckman til slutt fekk folk i tale, hadde dei mykje å fortelja. Dei hadde ein heil del å seia om venting, men aller mest handla det om tid. Tid me ikkje har. Tid til seg sjølv. Beckman fann at også her kunne folk delast i kategoriar. Om du tenkjer deg at du sit bak rattet, medan traileren står og sperrar mellom deg og framtida.

Då kan du til dømes pumpa deg sjølv høg på kortisol (stresshormonet sitt eigentlege namn) ved å banna og skrika, slå i rattet og fordømma både brøytemannskap og langtransportsjåførar. I hovudet kvernar alle dei verst tenkelege utfalla av denne forsinkinga.

Alternativt kan du kopla ut, og tenkja på ingenting (mannleg variant). Eller, og skjerp merksemda no: du kan frigjera din indre ressurs! Setja deg i lotusstilling og bruka tida til å utvikla deg sjølv og ditt eige indre. Aoooommm. Er effektivitet og synlege resultat meir di greie, kan du ta nokre knebøy, eller nytta tida til å strikka ferdig hælen på bunadsokken. Flittige hender. Kom i kontakt med deg sjølv og sjå ventinga som ein bonus. Eit avbrekk som du får i gåve.

HER SKIMTAR ME eit aldri så lite paradoks. Me stressar og kjasar og masar oss gjennom livet, har aldri tid, har alltid for mykje på programmet. Samstundes er det ingenting som gjer oss sintare og meir frustrerte enn å verta hindra i å halda fram jaget. Me lengtar til seine prosessar, plukka rips, safta og sylta, ha roa til å setja surdeigsbrød, tenkja lange tankar. Neste gong du står framfor ein heis, legg merke til knappen med namnet «hit». Den er alltid nedsliten. Kvifor?

Me ventar gjennomsnittleg 2,7 sekund før me trykkjer igjen. Og igjen. Me lengtar til ein datafri periode, men når wifi-en kranglar, vert me desperate. Mengda med frustrasjon som boblar under huda då, er ikkje sunn.

Me burde omfamna desse stundene der me ikkje kan gjera noko. Når me ventar, har me lov til å gjera ingenting. Ta deg ein kopp te, medan du ventar på at livet brakar laus på nytt.